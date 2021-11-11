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    Під Києвом вантажівка зім’яла легковик

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    Легковий автомобіль отримав серйозні пошкодження внаслідок зіткнення з вантажівкою - Під Києвом вантажівка зім’яла легковик
    Легковий автомобіль отримав серйозні пошкодження внаслідок зіткнення з вантажівкою
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Через ДТП ускладнено рух на трасі

    У четвер, 11 листопада, близько 6 години між селищами Гора та Мартусівка в Бориспільському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Тут зіткнулися вантажівка та легковик Hyundai.

    За попередніми даними, є потерпілі. Їх кількість і стан уточнюється.

    На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини автопригоди.

    Через ДТП на дорозі ускладнено рух транспорту в обох напрямках.

    Як повідомлялося, 10 листопада на 21 км автодороги Київ–Чоп поблизу селища Стоянка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та автомобіля Peugeot. У результаті ДТП є потерпілі.

    9 листопада у Борисполі сталося зіткнення автомобіля Mercedes Sprinter із автомобілем Mercedes-Benz. Внаслідок ДТП водій автомобіля Mercedes sprinter та 27-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом вантажівка зім’яла легковик