Під Києвом вантажівка зім’яла легковик

Через ДТП ускладнено рух на трасі

У четвер, 11 листопада, близько 6 години між селищами Гора та Мартусівка в Бориспільському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Тут зіткнулися вантажівка та легковик Hyundai.

За попередніми даними, є потерпілі. Їх кількість і стан уточнюється.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини автопригоди.

Через ДТП на дорозі ускладнено рух транспорту в обох напрямках.

Як повідомлялося, 10 листопада на 21 км автодороги Київ–Чоп поблизу селища Стоянка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та автомобіля Peugeot. У результаті ДТП є потерпілі.

9 листопада у Борисполі сталося зіткнення автомобіля Mercedes Sprinter із автомобілем Mercedes-Benz. Внаслідок ДТП водій автомобіля Mercedes sprinter та 27-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження.