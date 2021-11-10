На трасі Київ–Чоп у ДТП потрапила маршрутка з пасажирами (фото)

У ДТП не обійшлося без потерпілих

У середу, 10 листопада, близько 13 години на 21 км автодороги Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

Автопригода трапилася поблизу селища Стоянка.

ДТП сталася за участю пасажирського мікроавтобуса та автомобіля Peugeot.

За попередніми даними, є потерпілі. Їхній стан та кількість уточнюються.

Через ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку міста Житомир.

Обставини автопригоди встановлюються.

Як повідомлялося, 5 листопада у селищі Погреби, що під Києвом, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та автомобіля Volkswagen.

31 жовтня на Броварському проспекті Києва сталася масштабна ДТП. Учасниками аварії стали відразу сім машин, у тому числі одна маршрутка, яка внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя.