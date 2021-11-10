На трасі Київ–Чоп у ДТП потрапила маршрутка з пасажирами (фото)
У ДТП не обійшлося без потерпілих
У середу, 10 листопада, близько 13 години на 21 км автодороги Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.
Автопригода трапилася поблизу селища Стоянка.
ДТП сталася за участю пасажирського мікроавтобуса та автомобіля Peugeot.
За попередніми даними, є потерпілі. Їхній стан та кількість уточнюються.
Через ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку міста Житомир.
Обставини автопригоди встановлюються.
Як повідомлялося, 5 листопада у селищі Погреби, що під Києвом, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та автомобіля Volkswagen.
31 жовтня на Броварському проспекті Києва сталася масштабна ДТП. Учасниками аварії стали відразу сім машин, у тому числі одна маршрутка, яка внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя.