  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На трасі Київ–Чоп у ДТП потрапила маршрутка з пасажирами (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На трасі Київ–Чоп у ДТП потрапила маршрутка з пасажирами (фото)
    фото: Патрульна поліція Київської області

    У ДТП не обійшлося без потерпілих

    У середу, 10 листопада, близько 13 години на 21 км автодороги Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

    Автопригода трапилася поблизу селища Стоянка.

    ДТП сталася за участю пасажирського мікроавтобуса та автомобіля Peugeot.

    За попередніми даними, є потерпілі. Їхній стан та кількість уточнюються.

    Через ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку міста Житомир.

    Обставини автопригоди встановлюються.

    Як повідомлялося, 5 листопада у селищі Погреби, що під Києвом, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та автомобіля Volkswagen.

    31 жовтня на Броварському проспекті Києва сталася масштабна ДТП. Учасниками аварії стали відразу сім машин, у тому числі одна маршрутка, яка внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя.

    Теги: Національна поліція України ДТП громадський транспорт Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На трасі Київ–Чоп у ДТП потрапила маршрутка з пасажирами (фото)