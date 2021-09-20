Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
22-річна дівчина загинула на місці ДТП
У неділю, 19 вересня, на вулиці Газопровідній у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen і Chevrolet. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Volkswagen повертав ліворуч на Газопровідну, а Chevrolet їхав прямо від КП Гостомель. Після удару по дотичній водій Chevrolet втратив контроль над автівкою і машина взяла праворуч, збила і відкинула у кювет дівчину, яка стояла під парасолькою на зупинці громадського транспорту.
Потерпіла, віком 22 років, загинула на місці ДТП.
Автомобіль Chevrolet зачепив дерево та опинився в кюветі.
Водії обох автомобілів не постраждали в ДТП.
Як повідомлялося, на Повітрофлотському проспекті автомобіль Porsche Panamera влаштував масштабну ДТП і втік з місця події.