  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Chevrolet після зіткнення з іншою автівкою вилетів у кювет біля зупинки громадського транспорту - Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
    Chevrolet після зіткнення з іншою автівкою вилетів у кювет біля зупинки громадського транспорту
    Фото: dtp.kiev.ua

    22-річна дівчина загинула на місці ДТП

    У неділю, 19 вересня, на вулиці Газопровідній у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen і Chevrolet. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Volkswagen повертав ліворуч на Газопровідну, а Chevrolet їхав прямо від КП Гостомель. Після удару по дотичній водій Chevrolet втратив контроль над автівкою і машина взяла праворуч, збила і відкинула у кювет дівчину, яка стояла під парасолькою на зупинці громадського транспорту.

    Потерпіла, віком 22 років, загинула на місці ДТП.

    Автомобіль Chevrolet зачепив дерево та опинився в кюветі.

    Водії обох автомобілів не постраждали в ДТП.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)

    Як повідомлялося, на Повітрофлотському проспекті автомобіль Porsche Panamera влаштував масштабну ДТП і втік з місця події.

    Теги: ДТП Київ смерть водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертельна ДТП у Києві: автомобіль збив дівчину на зупинці (фото)