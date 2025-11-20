Головна Київ Новини
У столиці тимчасово закриється один з виходів із метро

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У столиці тимчасово закриється один з виходів із метро
У разі оголошення повітряної тривоги всі вестибюлі будуть відчинені на вхід
фото: вікіпедія (ілюстративне)

Обмеження триватимуть з 5:37 до 11:00 21 листопада

Уранці 21 листопада на станції метро «Хрещатик» тимчасово обмежать роботу вестибюля № 3 (вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні). Зміни в роботі вестибюля пов’язані з проведенням державних заходів із нагоди відзначення Дня гідності та свободи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Обмеження триватимуть з 5:37 до 11:00. Водночас вестибюлі №№ 1, 2 та пересадковий вузол «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» працюватимуть у звичайному режимі.

«У разі оголошення повітряної тривоги всі без винятку вестибюлі будуть відчинені на вхід. Просимо пасажирів враховувати ці зміни та завчасно планувати маршрути», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада 2025 року Україна відзначає День гідності та свободи – державне свято, запроваджене на честь двох ключових подій новітньої історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років. Цей день символізує вибір українців жити у вільній, демократичній державі, де права людини, повага до гідності та верховенство права є базовими цінностями.

Більше про історію свята та способи привітань читайте в матеріалі «Главкома».

