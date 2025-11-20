Головна Світ Соціум
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників

Ірина Озтурк
фото із відкритих джерел

Відеокамери зафіксували, як українець переслідував злодіїв, які забрали 35 тис. євро

В Аланії винесено вирок у резонансній справі щодо громадянина України Дмитра Чабана, який наїхав автомобілем на двох грабіжників на мотоциклі, спричинивши їхню смерть. Злочинці пограбували туриста, забравши в нього сумку, в якій було 35 тис. євро. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Sabah.

Суд Аланії засудив українця до 25 років позбавлення волі, застосувавши при цьому пом'якшувальну обставину «неправомірне провокування».

Інцидент стався 10 листопада 2023 року біля готелю в районі Махмутлар. Двоє підозрюваних на мотоциклі без номерних знаків, Мурат О. та Ельнур Б., під'їхали до автомобіля українця. Погрожуючи пістолетом, вони вимагали відкрити вікно. Після відмови, вони розбили скло рукояткою пістолета і, вистріливши один раз у салон, забрали сумку. У сумці було 35 тис. євро.

Відразу після того, як підозрювані поїхали на мотоциклі, Дмитро Чабан почав їх переслідувати на своєму авто. Приблизно через 300 метрів він наздогнав їх і скоїв наїзд на мотоцикл. Внаслідок зіткнення обидва грабіжники загинули на місці. Усі моменти пограбування та смертельного наїзду були зафіксовані камерами відеоспостереження. На місці події жандармерія виявила пістолет та одну порожню гільзу. 

Справу було розглянуто в Аланійському 1-му суді з особливо тяжких злочинів. Суддя врахував, що дії українця були спровоковані збройним нападом та пограбуванням.

Для Дмитра Чабана було застосовано пом'якшення покарання відповідно до положення про «неправомірне провокування». Вирок однозначний – 25 років позбавлення волі за заподіяння смерті двом особам.

Нагадаємо, до власника популярної кав'ярні в Стамбулі було оштрафовано на значну суму – майже 38 тис. турецьких лір (близько $900 ) – після того, як його заклад виставив клієнту окремий рахунок за звичайний шматочок лимона до чаю. 

