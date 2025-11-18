На Виноградарі рекордними темпами демонтовано ринок (фото)

Павільйони ринку біля поліклініки на проспекті Свободи стояли десятки років

У рекордні строки в Подільському районі КП «Київблагоустрій» завершило демонтажі тимчасових споруд на проспекті Свободи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київблагоустрій».

Ринок загальною площею понад 1,5 тис. кв. м демонтовано за тиждень фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Впродовж одного робочого тижня було демонтовано 73 об’єкти фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

«Рішення Верховного Суду, яке підтвердило законність проведення робіт, дало можливість негайно зосередити всі наявні ресурси комунального підприємства в межах локації. Впродовж всього лише одного робочого тижня вдалось демонтувати 73 об’єкти загальною площею понад 1,5 тис. кв. м. Ця територія залишалась останнім осередком тимчасових споруд старих архітипів в Подільському районі», – зазначили у Київблагоустрої.

Ця територія залишалась останнім осередком тимчасових споруд старих архітипів в Подільському районі фото: Комунальне підприємство «Київблагоустрій»

Як повідомляв «Київблагоустрій», ключова мета нової реформи розміщення тимчасових споруд, в основі якої лежить рішення № 915/8881 від 13 червня 2024 року, – створити рівні умови для всіх підприємців та забезпечити прозоре наповнення бюджету міста Києва. За словами комунальників, для реалізації цієї мети необхідно повністю демонтувати всі наявні тимчасові споруди на території Києва. Це робиться з кількох причин, пояснили у «Київблагоустрої».