Прикарпаття: вантажівка збила на смерть пенсіонерку

Водія перевірили на стан спʼяніння, він кермував у тверезому стані

На Прикарпатті 58-річний водій, який перебував за кермом вантажного автомобіля Mercedes здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 77-річна потерпіла померла. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, пише «Главком».

Поліція Прикарпаття встановлює обставини смертельної ДТП. Попередньо встановлено, що 14 листопада близько 20:00 в селі Крилос 58-річний водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Поліцейські встановили особу загиблої – це 77-річна жителька Галича. Водія перевірили на стан спʼяніння, він кермував у тверезому стані.

«Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути відповідальними та уважними на дорозі! Памʼятайте, що від вас залежить життя та здоров’я багатьох учасників дорожнього руху! Також наголошуємо пішоходам про необхідність використання світловідбиваючих елементів на одязі!», – додали в поліції.

