Графік руху Київської кільцевої електрички тимчасово змінено (схема)

Через ремонт залізничного мосту між станціями Почайна та Райдужний Kyiv City Express має зміни у маршрутах та розкладі поїздів до 22 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на повідомлення Київської кільцевої електрички Kyiv City Express.

«З 6 по 22 жовтня на ділянці Почайна – Райдужний руху поїздів не буде, для низки поїздів ці станції будуть кінцевими. Для забезпечення перевезень між станціями Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця залишаємо курсування низки рейсів, але без проїзду на ділянці Райдужний – Почайна», – йдеться у повідомленні.

Рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть стабільно курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця – Святошин (в обидві сторони).

Щогодинні поїзди курсуватимуть до/з станцій Почайна та Райдужний, окрім рейсів:

А12, А13, А23, А24, А25, які прямуватимуть зі станції Райдужний до Святошин (без заїзду до Почайної).

Б02 та Б13, які прямуватимуть зі станції Святошин до Райдужний.

Зі станції Райдужний всі поїзди Kyiv City Express відправлятимуться на 4 хвилини раніше від звичного графіку. Посадка та висадка пасажирів Kyiv City Express на станції Райдужний здійснюватиметься тільки на платформі №1. Саме на ній після зміни кабіни машиністів поїзд прямуватиме у зворотному напрямку.

Також на ділянці Святошин – Почайна курсуватимуть такі рейси:

А02 (05:39 – 06:02) А14 (14:39 – 15:02) та А15 (14:39 - 15:02).

На ділянці Почайна – Святошин:

Б13 (11:57 – 12:20) та Б25 (21:57 – 22:20).



На період ремонту скасовуються щопівгодинні рейси на ділянці Святошин – Почайна – Дарниця:

Б03 (07:01-07:50)

А05 (07:09-07:58)

Б05 (08:01-08:50)

А07 (08:09-08:58)

Б07 (09:01-9:50)

А09 (09:39-10:28)

Б09 (10:01-10:50)

А17 (16:09-16:58)

Б17 (17:01-17:50)

А19 (17:09-17:58)

Б19 (18:01-18:50)

А21 (18:09-18:58)

Б21 (19:01-19:50)

Графік руху Київської кільцевої електрички тимчасово змінено інфографіка: Kyiv City Express

Kyiv City Express перепрошує за незручності та обіцяє згодом повернути рух за повним кільцем і звичним графіком.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті. Така заява пролунала після інформації про те, що через зміни в державному бюджеті Київ недоотримає близько 8 млрд грн до кінця 2025 року.

До слова, колишній народний депутат Артур Білоус звернувся до міського голови Києва Віталія Кличка. Він вимагає, аби столична Рада оборони скасувала зупинку комунального транспорту під час повітряних тривог.