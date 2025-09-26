Понад тисячу повідомлень про замінування протягом двох днів отримала поліція Києва

У поліції наголосили, що кожне повідомлення про «замінування» завжди розглядається і відпрацьовується у повному обсязі

До списку «замінованих» потрапили десятки об’єктів у всіх районах столиці: лікарні, навчальні заклади, адмінбудівлі та ТРЦ

Протягом останніх двох днів поліція Києва перевірила понад тисячу повідомлень про замінування. Всі вони виявилися хибними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Кожне повідомлення про «замінування» завжди розглядається і відпрацьовується у повному обсязі фото: Національна поліція України/Facebook

За словами поліції, від ранку 24 вересня на електронні пошти різних установ надходили анонімні листи про нібито замінування. До «списку» потрапили десятки об’єктів у всіх районах столиці: лікарні, навчальні заклади, торгівельні центри та адмінбудівлі.

Кожне повідомлення про «замінування» завжди розглядається і відпрацьовується у повному обсязі фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські перевіряють «замінований» об'єкт фото: Національна поліція України/Facebook

«Для перевірки інформації на місця виїжджали наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Правоохоронці ретельно обстежили усі приміщення та прилеглі території. За результатами перевірок жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Всі повідомлення про «замінування» виявилися хибними фото: Національна поліція України/Facebook

У поліції наголосили, що такі повідомлення є складовою інформаційної війни, яку веде ворог і намагається дестабілізувати суспільство та посіяти тривогу серед громадян. Водночас кожне таке звернення завжди розглядається і відпрацьовується у повному обсязі.

До списку «замінованих» потрапили десятки об’єктів у всіх районах столиці: лікарні, навчальні заклади, адмінбудівлі та ТРЦ фото: Національна поліція України/Facebook

Поліцейські нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів слід негайно телефонувати за номером 102. Правоохоронці наголосили, що завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років (ст. 259 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, упродовж січня 2025 року правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тис. закладів освіти. За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували в Київській області – 80 разів. За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише у січні 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування». Однак в інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.

До слова, Україні потрібно мінімум $37 млрд для того, щоб розмінувати свою територію. Про це в інтерв'ю NV розповів Андрій Саварець, координатор Української асоціації гуманітарного розмінування та відновлення.