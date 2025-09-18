Головна Київ Новини
Прокуратура вимагає від Кличка прибрати гнилі апельсини біля ринку «Троєщина»

Прокуратура вимагає від Кличка прибрати гнилі апельсини біля ринку «Троєщина»
Засмічена земельна ділянка, огороджена парканом по вул. Героїв Енергетиків, 5 що розташована навпроти овочевого ринку «Троєщина»
Деснянська окружна прокуратура вже втретє позивається до КМДА через стихійні сміттєзвалища

Деснянська окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду, в якому просить зобов’язати Київську міську державну адміністрацію вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища. Йдеться про засмічену земельну ділянку, огороджену парканом по вул. Героїв Енергетиків, 5 що розташована навпроти овочевого ринку «Троєщина» у Деснянському районі міста Києва. Про це повідомляж «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що на цій ділянці тривалий час складувались побутові, промислові та будівельні відходи, тож загальна площа засмічення складає 431 кв.м, середньою висотою 1,6 м.

На відео, опублікованому прокуратурою, видно гори сміття, що залишилося від життєдіяльності овочевого ринку. Серед відходів – ящики із зіпсованими апельсинами, дерев'яні ящики, гори пластикових пакетів, а також зіпсовані овочі та фрукти.

Водночас КМДА як орган, уповноважений вирішувати питання поводження з подібними сміттєзвалищами у столиці, забезпечувати ліквідацію несанкціонованих неконтрольованих звалищ відходів – не вживає заходів, що свідчить про її бездіяльність, наголосили у прокуратурі. 

Реагуючи на ці порушення, Деснянська окружна прокуратура м. Києва звернулася до Київського окружного адміністративного суду з відповідним позовом, в якому просить суд зобов’язати КМДА вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища. Наразі судом відкрито провадження за позовом прокурора.

Варто додати, що це вже третій аналогічний позов Деснянської окружної прокуратури до КМДА. Попередні позови стосуються ліквідації стихійних сміттєзвалищ по вулиці Меліоративній та по вул. Пухівській вздовж озера Алмазне. Вони перебувають на розгляді суду.

До слова, 20 вересня о 10:00 одночасно в усіх районах столиці розпочнеться загальноміська толока, приурочена до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, який щороку об’єднує мільйони людей у понад 190 країнах світу. Долучитися може кожен охочий. 

