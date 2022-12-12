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В Україну повертаються морози: прогноз погоди на 12 грудня

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україну повертаються морози: прогноз погоди на 12 грудня
Прогноз погоди на 12 грудня
фото ілюстративне

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця

У понеділок, 12 грудня, в Україні очікуються дощі та снігопади. Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у західних та Житомирській областях місцями невеликий сніг, вітер західний, 5-10 м/с, температура протягом доби 1-6° морозу; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

На решті території дощі, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с, температура протягом доби 5-10° тепла, вдень в Криму до 15°.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

В Україну повертаються морози: прогноз погоди на 12 грудня фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер

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