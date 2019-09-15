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    Соцмережу розсмішило «президентське» фото Зеленського із відділку поліції у Києві

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    Фото Зеленського із відділку поліції у Києві - Соцмережу розсмішило «президентське» фото Зеленського із відділку поліції у Києві
    Фото Зеленського із відділку поліції у Києві
    Фото: Facebook Оксани Піддубної

    На знімку, який висить у поліцейських, Зеленський виступає у ролі президента Голобородька

    У Києві в одному з відділків поліції на стенді висить фото нинішнього глави держави Володимира Зеленського із серіалу «Слуга народу», де він грав президента Голобородька.

    Відповідне фото опублікувала у Facebook журналіст Оксана Піддубна.

    «У подільському відділку поліції фотка президента з серіалу», - прокоментувала фото Піддубна.

    У коментарях користувачі соцмережі зауважили, що «у багатьох і досі президент Голобородько».

    До слова, у понеділок, 16 вересня, президент Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту до України.

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    Київ Володимир Зеленський президент поліція партія Слуга народу
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