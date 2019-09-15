Соцмережу розсмішило «президентське» фото Зеленського із відділку поліції у Києві



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Фото Зеленського із відділку поліції у Києві Фото: Facebook Оксани Піддубної

На знімку, який висить у поліцейських, Зеленський виступає у ролі президента Голобородька

У Києві в одному з відділків поліції на стенді висить фото нинішнього глави держави Володимира Зеленського із серіалу «Слуга народу», де він грав президента Голобородька.

Відповідне фото опублікувала у Facebook журналіст Оксана Піддубна.

«У подільському відділку поліції фотка президента з серіалу», - прокоментувала фото Піддубна.

У коментарях користувачі соцмережі зауважили, що «у багатьох і досі президент Голобородько».

До слова, у понеділок, 16 вересня, президент Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту до України.