Соцмережу розсмішило «президентське» фото Зеленського із відділку поліції у Києві
Фото Зеленського із відділку поліції у Києві
Фото: Facebook Оксани Піддубної
На знімку, який висить у поліцейських, Зеленський виступає у ролі президента Голобородька
У Києві в одному з відділків поліції на стенді висить фото нинішнього глави держави Володимира Зеленського із серіалу «Слуга народу», де він грав президента Голобородька.
Відповідне фото опублікувала у Facebook журналіст Оксана Піддубна.
«У подільському відділку поліції фотка президента з серіалу», - прокоментувала фото Піддубна.
У коментарях користувачі соцмережі зауважили, що «у багатьох і досі президент Голобородько».
До слова, у понеділок, 16 вересня, президент Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту до України.