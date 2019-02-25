Сьогодні буде внесено зміни у роботу трьох станцій київської підземки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч

Сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій:

«Палац спорту»

«Олімпійська»

«Площа Льва Толстого».

У метрополітені підкреслили, що закриватися станції не будуть.

Як відомо, початок сьогоднішнього футбольного матчу на НСК «Олімпійський» о 18:30.

Нагадаємо, 21 лютого у зв’язку із проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Україна) – «Олімпіакос» (Греція) теж було внесено зміни у роботу столичного метрополітену.