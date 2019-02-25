Сьогодні буде внесено зміни у роботу трьох станцій київської підземки
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На НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч
Сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».
Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій:
- «Палац спорту»
- «Олімпійська»
- «Площа Льва Толстого».
У метрополітені підкреслили, що закриватися станції не будуть.
Як відомо, початок сьогоднішнього футбольного матчу на НСК «Олімпійський» о 18:30.
Нагадаємо, 21 лютого у зв’язку із проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Україна) – «Олімпіакос» (Греція) теж було внесено зміни у роботу столичного метрополітену.