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    Сьогодні буде внесено зміни у роботу трьох станцій київської підземки

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    Сьогодні буде внесено зміни у роботу трьох станцій київської підземки

    На НСК «Олімпійський» відбудеться футбольний матч

    Сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій:

    • «Палац спорту»
    • «Олімпійська»
    • «Площа Льва Толстого».

    У метрополітені підкреслили, що закриватися станції не будуть.

    Як відомо, початок сьогоднішнього футбольного матчу на НСК «Олімпійський» о 18:30.

    Нагадаємо, 21 лютого у зв’язку із проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» (Україна) – «Олімпіакос» (Греція) теж було внесено зміни у роботу столичного метрополітену. 

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