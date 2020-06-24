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    Новини

    Сьогодні обмежено рух на одній із найбільших магістралей Києва

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    Сьогодні обмежено рух на одній із найбільших магістралей Києва

    Дорожники ремонтують покриття на Столичному шосе

    На Столичному шосе в Києві частково обмежено рух до 21:00 24 червня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Дорожники розпочали відновлювати покриття на ділянці за розв’язкою біля станції метро «Видубичі» у напрямку виїзду з міста (частина, яка огороджена парканом). 

    Замовником робіт є КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

    Після ремонту рух Столичним шосе буде відкрито усіма смугами (раніше на цій ділянці проїзд було обмежено). 

    Як уточнили в корпорації, роботи виконають за сприятливих погодних умов. 

    Київавтодор перепрошує за незручності. 


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    Як повідомлялося, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежено рух із 19 червня до 19 липня. 

    Крім того, з 21 червня по 10 серпня в Києві обмежать рух автомобільного транспорту по проспекту Бандери перед Північним мостом.

    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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