Сьогодні обмежено рух на одній із найбільших магістралей Києва



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Дорожники ремонтують покриття на Столичному шосе

На Столичному шосе в Києві частково обмежено рух до 21:00 24 червня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники розпочали відновлювати покриття на ділянці за розв’язкою біля станції метро «Видубичі» у напрямку виїзду з міста (частина, яка огороджена парканом).

Замовником робіт є КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Після ремонту рух Столичним шосе буде відкрито усіма смугами (раніше на цій ділянці проїзд було обмежено).

Як уточнили в корпорації, роботи виконають за сприятливих погодних умов.

Київавтодор перепрошує за незручності.





Як повідомлялося, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежено рух із 19 червня до 19 липня.

Крім того, з 21 червня по 10 серпня в Києві обмежать рух автомобільного транспорту по проспекту Бандери перед Північним мостом.