Сьогодні у семи районах Києва відбудуться продуктові ярмарки (адреси)



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На ярмарках киянам пропонується сільськогосподарська продукція

Сьогодні, 17 травня, у Києві відбудуться сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, у п’ятницю ярмарки пройдуть:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 72;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та вул. М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вул. М. Донця та Г. Севастополя);

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, продуктові ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.