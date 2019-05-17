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    Сьогодні у семи районах Києва відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

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    Сьогодні у семи районах Києва відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

    На ярмарках киянам пропонується сільськогосподарська продукція

    Сьогодні, 17 травня, у Києві відбудуться сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, у п’ятницю ярмарки пройдуть:

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • у Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 72;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та вул. М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вул. М. Донця та Г. Севастополя);
    • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

    Як повідомлялося, продуктові ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.

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