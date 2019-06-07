Сьогодні у столиці пройдуть масові ярмарки (адреси)



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Киян запрошують на продуктові ярмарки

У п’ятницю, 7 червня, для повнішого забезпечення киян сільськогосподарською продукцією у Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки пройдуть у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;

Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 72;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, у Києві ярмарки триватимуть до кінця тижня.