«У депутатів до нього багато питань». «Слуги народу» обіцяють звільняти секретаря Київради

Опозиція в Київраді збирається домагатися реальної відставки секретаря міської ради

Депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Про це у розмові з «Главкомом» повідомив голова пропрезидентської фракції в Київраді Андрій Вітренко.

Керівник фракції «Слуга народу» у Києвраді впевнений, що вдасться зібрати третину підписів від складу Київради для того, щоби розпочати таємне голосування щодо відставки Бондаренка. «Загальна процедура така: збирається 41 підпис, питання буде винесене на сесію і відбудеться таємне голосування. Тобто ми передаємо цю вимогу Віталію Кличку і він просто має його організувати», – пояснив він.

За словами Вітренка, до підписання вимоги, окрім депутатів «Слуги народу», почали доєднуватися депутати інших фракцій: вже є кілька десятків підписів представників, як мінімум, трьох фракцій.

Політик каже, що значна кількість депутатів Київради обурена через те, що секретар Київської міської ради слухався сторонніх осіб при формуванні порядку денного, при проходженні якихось питань. «Депутати не хочуть з Бондаренком навіть перебувати в одній залі. Вони казали: коли секретар буде формувати порядок денний, то будуть брати репліки і питати, як він пояснить те, що було на тих плівках», – додав Андрій Вітренко.

Нагадаємо, секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто. Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці.