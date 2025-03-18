Головна Київ Новини
search button user button menu button

«У депутатів до нього багато питань». «Слуги народу» обіцяють звільняти секретаря Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«У депутатів до нього багато питань». «Слуги народу» обіцяють звільняти секретаря Київради
Андрій Вітренко: Депутати не хочуть з Бондаренком навіть перебувати в одній залі
фото: Київська міська рада

Опозиція в Київраді збирається домагатися реальної відставки секретаря міської ради

Депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Про це у розмові з «Главкомом» повідомив голова пропрезидентської фракції в Київраді Андрій Вітренко.

Керівник фракції «Слуга народу» у Києвраді впевнений, що вдасться зібрати третину підписів від складу Київради для того, щоби розпочати таємне голосування щодо відставки Бондаренка. «Загальна процедура така: збирається 41 підпис, питання буде винесене на сесію і відбудеться таємне голосування. Тобто ми передаємо цю вимогу Віталію Кличку і він просто має його організувати», – пояснив він.

За словами Вітренка, до підписання вимоги, окрім депутатів «Слуги народу», почали доєднуватися депутати інших фракцій: вже є кілька десятків підписів представників, як мінімум, трьох фракцій.  

Політик каже, що значна кількість депутатів Київради обурена через те, що секретар Київської міської ради слухався сторонніх осіб при формуванні порядку денного, при проходженні якихось питань. «Депутати не хочуть з Бондаренком навіть перебувати в одній залі. Вони казали: коли секретар буде формувати порядок денний, то будуть брати репліки і питати, як він пояснить те, що було на тих плівках», – додав Андрій Вітренко.

Нагадаємо, секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто. Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. 

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Європейська солідарність партії Андрій Вітренко Володимир Бондаренко корупція в Україні місцева влада Київрада Денис Комарницький столиця партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 87%
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: моніторинг
11 березня, 10:55
«Прослушка» у кабінеті «тіньового рішали» Дениса Комарницького пролила світло на цинічні корупційні схеми столичної влади
«Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького Столиця
12 березня, 10:55
Головні новини ночі проти 22 лютого
Атака дронів на Київ та область: головне за ніч
22 лютого, 06:30
У Києві досі лунає тривога та працює ППО
У Києві лунають вибухи та працює ППО
25 лютого, 23:17
Станом на 09:00 вологість повітря в Києві складала 86%
Київ потрапив у топ-30 найбільш забруднених міст світу
22 лютого, 10:46
За винагороду чиновник обіцяв підприємцям невтручання податківців у їхню роботу
Систематичне отримання хабарів від підприємців. На Київщині отримав підозру податковий чиновник
28 лютого, 10:40
Головні новини ночі проти 9 березня
Атака на Запоріжжя та вибухова ніч у Росії: головне за ніч
9 березня, 08:01
Київ почав готувати заявку на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО у минулому році
Київ готується стати містом музики ЮНЕСКО. Україна подала заявку
3 березня, 19:05
Над столицею збивають ворожі БпЛА
У Києві працює ППО
12 березня, 01:14

Новини

«Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ – Івано-Франківськ до Ясіні: розклад руху
«Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ – Івано-Франківськ до Ясіні: розклад руху
«У депутатів до нього багато питань». «Слуги народу» обіцяють звільняти секретаря Київради
«У депутатів до нього багато питань». «Слуги народу» обіцяють звільняти секретаря Київради
Примарна нерухомість: у Подільському районі Києва викрито схему заволодіння землею
Примарна нерухомість: у Подільському районі Києва викрито схему заволодіння землею
Масштабне браконьєрство: на Київщині чоловік наловив риби і раків на 900 тис. грн (фото)
Масштабне браконьєрство: на Київщині чоловік наловив риби і раків на 900 тис. грн (фото)
Стрілянина в ТРЦ у Білій Церкві: поранено відвідувача спортклубу
Стрілянина в ТРЦ у Білій Церкві: поранено відвідувача спортклубу
Фігуранти спецоперації НАБУ «Чисте місто» вийшли з-під варти під заставу – медіа
Фігуранти спецоперації НАБУ «Чисте місто» вийшли з-під варти під заставу – медіа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
21K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
11K
Найменшому завербованому ФСБ – 12 років. Зверніть увагу на своїх дітей!
7343
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає
7174
Реванш російської попси. Мовний омбудсмен назвав регіони, з яких надходить найбільше скарг

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua