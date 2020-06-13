Відвідування Зеленським кафе у Хмельницькому: стала відома дата суду



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Порушникам загрожує від 17 до 43 тисяч гривень штрафу

Правоохоронці склали адміністративний протокол через відвідування делегацією президента кафе під час карантину

Судовий розгляд адміністративної справи через відвідування президентом України Володимиром Зеленським та його делегацією кафе у Хмельницькому під час карантину відбудеться 19 червня. Їм загрожує від 17 до 43 тисяч гривень штрафу.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який також перебував у кафе в Хмельницькому.

Він нагадав, що правоохоронці склали адміністративний протокол, а судовий розгляд вже призначений.

«19 числа буде судовий розгляд справи. І я думаю, що як мінімум 17 тисяч гривень (доведеться заплатити штрафу, – ред.)», – сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що оскаржувати рішення не буде та наголосив, що відвідування кафе не було відпочинком.

«Питання в тому, якщо ви ідете на такі речі, треба все документувати для того, щоб показувати відразу і попереджати всіх. Не задокументував – приймаєш те, що є», – додав Ляшко.

Як відомо, президент Володимир Зеленський вважає обґрунтованим складання поліцією адміністративного протоколу про відвідини ним кафе в Хмельницькому під час карантину.

Натомість заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, який був у кафе разом із Зеленським, заявив, що відвідування не було порушенням карантинних обмежень, а було інспекцією готовності ресторанів до їх ослаблення.

10 червня Національна поліція повідомила, що склала адміністративні протоколи на власника кав'ярні, а також на відвідувачів - Зеленського, Ляшка, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і мера Хмельницького Олександра Сімчишина.

Поліція зазначила, що матеріали будуть направлені до суду, а порушення правил карантину передбачає штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень.

Як повідомлялось, Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавірусу роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але у результаті відкинув цю ідею.

Натомість 12 червня стало відомо, що коронавірус виявили у дружини президента Олени Зеленської. За даними Офісу президента, перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.