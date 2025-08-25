Головна Київ Новини
У Києві затримано 27-річну директорку фірми, яка за 800 тис. грн «бронювала» ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві затримано 27-річну директорку фірми, яка за 800 тис. грн «бронювала» ухилянтів
Поліцейські встановили, що 27-річна фігурантка, керівниця комерційної структури, діяла у змові з невстановленими службовими особами ТЦК та СП
фото: поліція Києва/Facebook

Затримаіній керівниці комерційної структури загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Директорка столичної фірми, маючи зв’язки із службовими особами ТЦК та СП, за винагороду у сумі $19 тис. пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Викрили й задокументували злочинну діяльність жінки слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України», – йдеться у повідомленні.

Директорка фірми, маючи зв’язки із службовими особами ТЦК та СП, за гроші пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію
Директорка фірми, маючи зв’язки із службовими особами ТЦК та СП, за гроші пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію
фото: поліція Києва/Facebook

Зазначається, що поліцейські встановили, що 27-річна фігурантка, керівниця комерційної структури, діяла у змові з невстановленими службовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до незаконної оборудки
Досудове розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до незаконної оборудки
фото: поліція Києва

«Підозрювана пропонувала чоловікам призивного віку «послуги» з виключення з військового обліку та подальшого бронювання «на папері» влаштовуючи чоловіків до себе на підприємство. За вирішення питання киянка вимагала $19 тис., що становить близько 800 тис. грн в еквіваленті національної валюти», – повідомили правоохоронці.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність підприємці та затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта.

 

Затримаіній повідомлено про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до незаконної оборудки.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували схему уникнення мобілізації, яка діяла у Києві. За результатами комплексних заходів затримано місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів. 

Також повідомлялося, що у Києві викрито схему незаконного зняття з військового обліку: за підозрою у сприянні ухилянтам затримано кардіолога приватного медцентру та посередника. За фіктивний діагноз «астма» з ускладненнями на серце вони просили $11 тис. Слідством встановлено, що підозрювані направили киянина до потрібних лікарів державних медичних установ, де чоловіка спочатку фіктивно лікували на стаціонарі, а потім вчили як потрібно дихати й на що скаржитися, щоб надалі отримати діагноз «Астма, яка дала ускладнення на серце».

