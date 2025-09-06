Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові відбувається ЛГБТ‑прайд на автомобілях

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові відбувається ЛГБТ‑прайд на автомобілях
фото: kharkivpride

У центрі Харкова проходить ЛГБТ‑прайд у форматі автоколони. Близько десятка машин, прикрашених райдужними прапорами, рухаються центральними вулицями міста. Прайд проходить у межах Kharkiv Pride‑2025, який стартував 30 серпня і триватиме до 6 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на kharkivpride.

Формат обрано через мобільність та безпеку – дозволяє уникнути масових скупчень і ризиків атак зі сторони російських окупатів. В AutoPride зазвичай беруть участь до десятка автомобілів з райдужними прапорами; подібні акції проходили й раніше (у 2024 році було 13 автомобілів з ~60 учасниками)

Попередні AutoPride в Харкові також висували політичні вимоги: ухвалення законів про партнерство та притягнення до відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості.

Нагадаємо, відома українська драматургиня та сценаристка, лавреатка Шевченківської премії 2022 року Наталка Ворожбит написала в соціальних мережах, що її доньці відмовили в проживанні в гуртожитку Українського католицького університету (УКУ) через дискримінацію. За словами Ворожбит, причиною став ЛГБТ-прапор, який її донька розмістила як емодзі на своїй сторінці в Instagram. Згодом представниця університету запропонувала студентці кімнату в квартирі для викладачів за умови, що вона видалить емодзі та пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ в УКУ». Донька Ворожбит категорично відмовилася виконувати цю вимогу, і сім’я розірвала контракт з УКУ. Зрештою Параску зарахували до Києво-Могилянської академії. Про це Наталка Ворожбит написала у соцмережі, інформує «Главком».

За словами драматургині, її донька, яка вступила до гуманітарного факультету УКУ з високими результатами, мріяла там навчатися.

Читайте також:

Теги: Харків ЛГБТ автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харківський громадський транспорт
Харків планує купити старі автобуси з Європи. Названо ціну
1 вересня, 09:16
Інструктор перебував за кермом непристебнутим
Львівський інструктор автошколи отримав штраф: причина здивувала
24 серпня, 04:20
Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Харкові: моторошні фото наслідків
18 серпня, 07:43
Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і завдав удару поліцейському у скроневу ділянку
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
16 серпня, 13:27
Єдине задеклароване авто сім'ї Чернишова перебуває під арештом
Чернишов користується незадекларованими автівками – антикорупційна прокуратура
16 серпня, 10:00
В Україні стали більше купувати легкових автомобілів
Які гібридні авто стали популярними в Україні в липні: список
12 серпня, 16:52
Солом'янський та Шевченківський райони вже очищені від покинутих транспортних засобів
Київ звільняється від покинутих авто: у яких районах роботи майже завершено
12 серпня, 16:06
Будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
9 серпня, 21:48
Ворог атакував Харків
Ворог атакував «шахедами» Харків
8 серпня, 01:05

Події в Україні

По всій Україні оголошену повітряну тривогу
По всій Україні оголошену повітряну тривогу
На Чернігівщині росіяни вбили із дрона 70-річну жінку
На Чернігівщині росіяни вбили із дрона 70-річну жінку
У Харкові відбувається ЛГБТ‑прайд на автомобілях
У Харкові відбувається ЛГБТ‑прайд на автомобілях
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до ЄС
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до ЄС
Отруєння дітей на Львівщині: готелі оштрафовано через низку порушень
Отруєння дітей на Львівщині: готелі оштрафовано через низку порушень
Представник ГУР відповів, чи можливий мир до кінця 2025 року
Представник ГУР відповів, чи можливий мир до кінця 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
7789
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
4126
55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
3095
У Києві чоловік щоранку грав гімн на тромбоні, а коли переїжджав – сусіди вийшли йому віддячити
2464
Нацбанк оштрафував фінустанову власника «Сільпо» на 16 млн грн

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua