У Харкові відбувається ЛГБТ‑прайд на автомобілях

У центрі Харкова проходить ЛГБТ‑прайд у форматі автоколони. Близько десятка машин, прикрашених райдужними прапорами, рухаються центральними вулицями міста. Прайд проходить у межах Kharkiv Pride‑2025, який стартував 30 серпня і триватиме до 6 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на kharkivpride.

Формат обрано через мобільність та безпеку – дозволяє уникнути масових скупчень і ризиків атак зі сторони російських окупатів. В AutoPride зазвичай беруть участь до десятка автомобілів з райдужними прапорами; подібні акції проходили й раніше (у 2024 році було 13 автомобілів з ~60 учасниками)

Попередні AutoPride в Харкові також висували політичні вимоги: ухвалення законів про партнерство та притягнення до відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості.

Нагадаємо, відома українська драматургиня та сценаристка, лавреатка Шевченківської премії 2022 року Наталка Ворожбит написала в соціальних мережах, що її доньці відмовили в проживанні в гуртожитку Українського католицького університету (УКУ) через дискримінацію. За словами Ворожбит, причиною став ЛГБТ-прапор, який її донька розмістила як емодзі на своїй сторінці в Instagram. Згодом представниця університету запропонувала студентці кімнату в квартирі для викладачів за умови, що вона видалить емодзі та пообіцяє не «пропагувати ЛГБТ в УКУ». Донька Ворожбит категорично відмовилася виконувати цю вимогу, і сім’я розірвала контракт з УКУ. Зрештою Параску зарахували до Києво-Могилянської академії. Про це Наталка Ворожбит написала у соцмережі, інформує «Главком».

За словами драматургині, її донька, яка вступила до гуманітарного факультету УКУ з високими результатами, мріяла там навчатися.