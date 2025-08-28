Головна Київ Фото
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото)
Марина Гришко загинула через удар по житловому будинку в Дарницькому районі столиці
фото: «Їх убила Росія»/Facebook

Марина Гришко вчилася у Київському енергетичному фаховому коледжі

У ніч на 28 серпня під час атаки Росії на Київ загинула 17-річна Марина Гришко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський енергетичний фаховий коледж.

«У ніч на 28 серпня 2025 року під час ракетної атаки Росії на Київ трагічно загинула здобувачка освіти третього курсу Гришко Марина. Ця дівчинка була ніжною, світлою та творчою особистістю, відкритою до світу й людей. Вона вміла дарувати добро, надихати оточення своїм талантом і щирістю. Для одногрупників і викладачів вона назавжди залишиться світлим промінчиком радості й доброти. Колектив Київського енергетичного фахового коледжу висловлює щирі співчуття родині Марини», – йдеться у дописі.

Російський удар по Києву: загинула 17-річна Марина Гришко (фото) фото 1
фото: Київський енергетичний фаховий коледж/Facebook

За даними пабліка «Їх убила Росія» російські терористи вбили 17-річну Марину Гришко, ударивши по житловому будинку в Дарницькому районі столиці. Тато дівчини є військовим.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 19 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

