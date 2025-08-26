Ткаченко взявся наводити лад із розвагами на воді та дорікнув Кличку

Ткаченко каже, правила безпеки для розваг на воді у Києві або проспали, або не захотіли впроваджувати

За словами Ткаченка, правила для розваг на воді мали затвердити ще у 2022 році

Незабаром у Києві діятимуть правила для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах тощо. Відтак, з'являться окремі місця для розваг на воді. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у вівторок, 26 серпня, інформує «Главком».

За словами Ткаченка, у Києві діятимуть правила для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах тощо.

«Звертаються кияни з питаннями: а як так, чому на воді поруч плавають на каяках та ганяють на водних скутерах? У прибережній смузі небезпечні плавзасоби, а на березі – дітки. Чому за це нікого не карають? Це травмонебезпечно і це неповага до киян», – наголосив начальник КМВА.

Ткаченко також зазначив, що, як виявилося, місцевих правил в Києві просто немає.

«Вимога затвердити їх була ще з серпня 2022 року. В інших регіонах затвердили три роки тому. А в Києві – або проспали, або не захотіли. Тепер ми напрацювали правила для Києва, погодили їх з Адміністрацією судноплавства і сьогодні я їх підписав», – повідомив голова КМВА.

За словами Ткаченка, текст розпорядження згодом зʼявиться на офіційному порталі Києва.

«Тепер маємо зафіксувати, що будуть окремі місця для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах та інших засобів для розваг на воді. І безпекова складова буде в пріоритеті», – зазначив голова КМВА і оприлюднив відео, яке наочно демонструє проблему

