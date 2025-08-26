Головна Київ Новини
Ткаченко взявся наводити лад із розвагами на воді та дорікнув Кличку

glavcom.ua
Ткаченко каже, правила безпеки для розваг на воді у Києві або проспали, або не захотіли впроваджувати
скриншот відео

За словами Ткаченка, правила для розваг на воді мали затвердити ще у 2022 році

Незабаром у Києві діятимуть правила для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах тощо. Відтак, з'являться окремі місця для розваг на воді. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у вівторок, 26 серпня, інформує «Главком».

За словами Ткаченка, у Києві діятимуть правила для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах тощо.

«Звертаються кияни з питаннями: а як так, чому на воді поруч плавають на каяках та ганяють на водних скутерах? У прибережній смузі небезпечні плавзасоби, а на березі – дітки. Чому за це нікого не карають? Це травмонебезпечно і це неповага до киян», – наголосив начальник КМВА.

Ткаченко також зазначив, що, як виявилося, місцевих правил в Києві просто немає. 

«Вимога затвердити їх була ще з серпня 2022 року. В інших регіонах затвердили три роки тому. А в Києві – або проспали, або не захотіли. Тепер ми напрацювали правила для Києва, погодили їх з Адміністрацією судноплавства і сьогодні я їх підписав», – повідомив голова КМВА. 

За словами Ткаченка, текст розпорядження згодом зʼявиться на офіційному порталі Києва.

«Тепер маємо зафіксувати, що будуть окремі місця для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах та інших засобів для розваг на воді. І безпекова складова буде в пріоритеті», – зазначив голова КМВА і оприлюднив відео, яке  наочно демонструє проблему

Нагадаємо, у Києві розгорівся конфлікт між очільником Київської міської військової адміністрації (КМВА) та керівництвом Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо затримки у наданні столичним підприємствам статусу критично важливих. Голова КМВА Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих мера Віталія Кличка у безвідповідальності та несвоєчасній подачі необхідних документів. Він заявив, що керівництво міста проігнорувало встановлений Кабміном місячний термін для внесення змін до розпорядження. За його словами, ця ситуація безпосередньо впливає на роботу бізнесу та стабільність економіки столиці під час війни. У відповідь на звинувачення, КМДА назвала інформацію Ткаченка маніпулятивною та такою, що не відповідає дійсності. У своїй заяві КМДА зазначила, що питання визнання підприємств критичними є прямим повноваженням КМВА.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber із проханням дозволити працювати в комендантську годину. Як зазначив Тимур Ткаченко, зараз адміністрація працює з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм для перевезень у комендантську годину, а також наголосив: якщо такий дозвіл буде, то «лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю».

Теги: місцева влада водойма безпека Київ Тимур Ткаченко Віталій Кличко

