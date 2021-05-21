«Спринт триатлон Кубок Києва 2021» внесе зміни в рух громадського транспорту (схеми)

22 і 23 травня буде перекрито рух низкою вулиць Києва

22 і 23 травня буде внесено зміни в маршрут автобусів у зв’язку із проведенням спортивно-масового заходу «Спринт триатлон Кубок Києва 2021». Про це повідомляє комунальне підприємства «Київпастранс».

Зокрема, 22 травня з 14:30 орієнтовно до 17:30 рух маршрутів буде організовано:

автобус № 62 – від Ботанічного саду до вул. Почайнинської;

автобус № 115 – від залізничного вокзалу «Дарниця» до вул. Почайнинської;

автобус № 119 – від вул. Василя Касіяна до ст. метро «Контрактова площа» (вул. Верхній Вал).

23 травня з 07:00 орієнтовно до 12:30 рух маршрутів організують:

автобус № 62 – від Ботанічного саду до Європейської пл.;

автобус № 114 на ділянках:

від вул. Милославської до ст. метро «Почайна»;

від залізничного вокзалу «Центральний» до Європейської пл.;

автобус № 115 – від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. метро «Либідська»;

автобус № 119 – від вул. Василя Касіяна до ст. метро «Контрактова площа» (вул. Верхній Вал).

Нагадаємо, що цими вихідними також передбачено обмеження руху транспорту за маршрутами «Спринт триатлон Кубок Києва 2021».