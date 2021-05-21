У вихідні в Києві очікується масштабне перекриття вулиць (перелік)

У Києві другі вихідні поспіль проходитимуть змагання з триатлону

У столиці відбудеться «Спринт Триатлон Кубок Києва 2021»

Цими вихідними, 22-23 травня, у столиці відбудеться «Спринт Триатлон Кубок Києва 2021». Відповідну ініціативу громадської організації «Бігова Україна» підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації № 1143.

У рамках заходу проходитиме Чемпіонат України з триатлону, у якому професійні спортсмени зможуть пройти кваліфікації на міжнародні змагання. Окрім того, участь у дитячих забігах візьмуть спортсмени віком від 1 до 12 років.

Захід відбуватиметься за маршрутами:

Поштова площа, причал 10 – Набережне шосе – Набережне шосе, 11-А (Пам’ятник засновникам Києва) – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1;

Контрактова площа, 2/1 – Контрактова площа – вулиця Петра Сагайдачного – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – зупинка громадського транспорту «Мостовий перехід» – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – естакада лівоповоротного з’їзду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Контрактова площа, 2/1.

За інформацією організаторів, під час проведення змагань рух буде перекрито за наступним графіком:

із 18:00 21 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі;

буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі; із 05:00 22 травня до 22:00 23 травня буде перекрито рух на Поштовій площі (Причал 6-10).

Графік перекриття руху окремими вулицями:

22 травня:

вул. Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30;

вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30;

вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30;

вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30;

вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) – із 14:30 до 17:30

вул. Петра Сагайдачного – із 14:30 до 17:30

23 травня:

вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 12:30;

Боричів узвіз – із 07:00 до 12:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 12:30;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – з 07:00 до 12:30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) – із 07:00 до 12:30;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – з 07:00 до 12:30;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 12:30;

поворот із мосту Метро на Набережне шосе – з 07:00 до 12:30;

Про зміни руху громадського наземного транспорту на час перекриття вулиць буде повідомлено додатково.