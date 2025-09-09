У Києві оновлено рейтинг районів за рівнем благоустрою: хто у лідерах

Департамент територіального контролю Києва визначив, де потрібно працювати ще більше

Департамент територіального контролю КМДА цього літа провів масштабну перевірку міських територій. Найменше порушень благоустрою зафіксували у Печерському та Солом’янському районах. Водночас Шевченківський і Подільський райони стали лідерами за кількістю порушень – у кожному було оформлено понад 1 тис. приписів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Департаменту.

Скільки порушень виявивлено

майже 4 тис. приписів – за незаконно розміщені МАФи;

понад 900 – за встановлення літніх майданчиків із порушеннями;

понад 700 – за гаражі без дозволів.

Де працювали найбільше

У Подільському районі демонтовано 229 кіосків.

У Святошинському — 141 тимчасову споруду.

На Оболоні ліквідовано 74 точки стихійної торгівлі.

Найменше порушень благоустрою зафіксовано у Печерському та Солом’янському районах інфографіка: Департамент територіального контролю міста Києва

Департамент територіального контролю КМДА закликає жителів міста повідомляти про виявлені порушення благоустрою на електронну пошту [email protected] або через Контактний центр 1551.

Нагадаємо, 6 серпня на столичній Оболоні комунальні служби провели демонтаж стихійного ринку, розташованого по вулиці Левка Лук’яненка, 12. Та вже о десятій ранку ринок працював у звичному режимі.

До слова, на вулиці Виговського, 20 у Подільському районі Києва облаштували нову зелену зону. Територію, де раніше були тимчасові споруди, повністю оновили та перетворили на сучасний сквер.Як повідомили у «Київзеленбудs», комунальники висадили тут понад 1,2 тис. декоративних рослин, серед яких багаторічні трави, кущі та дерева.