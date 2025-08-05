Суд остаточно заборонив забудову охоронних земель навколо музею у Пирогові: деталі рішення
Рішення оскарженню не підлягає
Касаційний Господарський суд у складі Верховного Суду заборонив забудову охоронних земель довкола музею Народної архітектури та побуту у Пирогові. Про це повідомив активіст-пам’яткоохоронець Дмитро Перов, інформує «Главком».
«Відповідне рішення прийняла колегія на чолі з суддею Сергієм Могилом. Суд вищої інстанції скасував рішення суду апеляційної інстанції, що поновлювало права СТОВ «Агрокомбінат Хотівський», зокрема, і щодо забудови цієї території», – зазначив активіст.
Рішення оскарженню не підлягає.
Раніше ділянку біля музею у Пирогові хотіли забудувати. Так, ще у 2004-му «Агрокомбінат Хотівський» отримав в оренду низку земельних ділянок на території музею. У 2015 році договір оренди розірвали, проте у 2017-му підприємство безпідставно зареєструвало право власності на ці ділянки.
Нагадаємо, Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років. Маючи на меті захист культурної спадщини та інтересів держави, музей, за словами Міністкрства культури і інформаційної політики, звернувся за захистом до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України. Повідомляється, що Офіс розглянув скаргу та наказом №3056/5 від 20.07.2022 року скасував незаконну реєстрацію на підставних осіб державного майна. Також антирейдери порушили кримінальну справу під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.
До слова, у 2021 році Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував «відродження» під Києвом Національного музею народної архітектури та побуту України, який у народі називають «Пирогово».