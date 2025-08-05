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Суд остаточно заборонив забудову охоронних земель навколо музею у Пирогові: деталі рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд остаточно заборонив забудову охоронних земель навколо музею у Пирогові: деталі рішення
Раніше ділянку біля музею у Пирогові хотіли забудувати
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

Рішення оскарженню не підлягає

Касаційний Господарський суд у складі Верховного Суду заборонив забудову охоронних земель довкола музею Народної архітектури та побуту у Пирогові. Про це повідомив активіст-пам’яткоохоронець Дмитро Перов, інформує «Главком».

«Відповідне рішення прийняла колегія на чолі з суддею Сергієм Могилом. Суд вищої інстанції скасував рішення суду апеляційної інстанції, що поновлювало права СТОВ «Агрокомбінат Хотівський», зокрема, і щодо забудови цієї території», – зазначив активіст.

Рішення оскарженню не підлягає.

Касаційний Господарський суд у Складі Верховного Суду заборонив забудову охоронних земель довкола музею Народної архітектури та побуту у с. Пирогів
Касаційний Господарський суд у Складі Верховного Суду заборонив забудову охоронних земель довкола музею Народної архітектури та побуту у с. Пирогів
фото: Дмитро Перов/Facebook

Раніше ділянку біля музею у Пирогові хотіли забудувати. Так, ще у 2004-му «Агрокомбінат Хотівський» отримав в оренду низку земельних ділянок на території музею. У 2015 році договір оренди розірвали, проте у 2017-му підприємство безпідставно зареєструвало право власності на ці ділянки. 

Нагадаємо, Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років. Маючи на меті захист культурної спадщини та інтересів держави, музей, за словами Міністкрства культури і інформаційної політики,  звернувся за захистом до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України. Повідомляється, що Офіс розглянув скаргу та наказом №3056/5 від 20.07.2022 року скасував незаконну реєстрацію на підставних осіб державного майна. Також антирейдери порушили кримінальну справу під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

До слова, у 2021 році Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував «відродження» під Києвом Національного музею народної архітектури та побуту України, який у народі називають «Пирогово». 

Теги: Київ Міністерство культури музей прокурор міністр

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