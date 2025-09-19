Вибух гранати у контейнері для сміття: на Київщині затримано підозрюваного у вбивстві

На Київщині затримали 60-річного жителя Броварського району, який заклав гранату в контейнер для сміття

На Київщині затримано чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві та замаху на життя двох людей. Про це повідомляє «Главком» із посилання на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що 15 вересня 2025 року у селі Морозівка 60-річний місцевий житель заздалегідь підготувався до злочину проти місцевої родини. За даними слідства, чоловік незаконно придбав гранату та закріпив її на дверях контейнера для збору поліетиленових упаковок, яким користувалася сім’я.

Коли подружжя відчинило двері контейнера, стався вибух, внаслідок якого жінка загинула на місці, а її чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Речові докази, які поліція знайшла у затриманого фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Поліція зитримала зловмисника «по гарячих слідах», його дії кваліфіковано за:

п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб),

ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Чоловіку повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує покарання у виді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Раніше Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами завершили масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. У цій операції було проведено понад 940 обшуків. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння.