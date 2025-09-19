Поліція затримала юнака, який бігав у метро по балюстраді ескалатора

Хлопець біг по балюстраді між ескалаторами станції метро «Хрещатик», чіпляючись рукою за рекламні світильники

Поліцейські столичного метрополітену повідомили про підозру 19-річному молодику, який біг по балюстраді між ескалаторами та пошкодив рекламний світильник. Про це повідомляє «Главком» із посилання на поліцію Києва.

Повідомляється, що інформацію про подію правоохоронці виявили у соцмережах – у деяких телеграм-каналах з’явилось відео, на якому невідомий хлопець біг по балюстраді між ескалаторами станції метро «Хрещатик», чіпляючись рукою за рекламні світильники. Один з освітлювальних приборів юнак зламав, чим завдав рекламній компанії матеріальної шкоди.

За вчинення хуліганських дій правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські встановили особу порушника – ним виявився 19-річний уродженець Черкаської області, який нещодавно приїхав до столиці на заробітки.

Наразі, дізнавачі повідомили молодику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За вчинення хуліганських дій правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

