Поліція затримала юнака, який бігав у метро по балюстраді ескалатора
Юнак зламав один із освітлювальних приборів, чим завдав рекламній компанії матеріальної шкоди
Поліцейські столичного метрополітену повідомили про підозру 19-річному молодику, який біг по балюстраді між ескалаторами та пошкодив рекламний світильник. Про це повідомляє «Главком» із посилання на поліцію Києва.
Повідомляється, що інформацію про подію правоохоронці виявили у соцмережах – у деяких телеграм-каналах з’явилось відео, на якому невідомий хлопець біг по балюстраді між ескалаторами станції метро «Хрещатик», чіпляючись рукою за рекламні світильники. Один з освітлювальних приборів юнак зламав, чим завдав рекламній компанії матеріальної шкоди.
Поліцейські встановили особу порушника – ним виявився 19-річний уродженець Черкаської області, який нещодавно приїхав до столиці на заробітки.
Наразі, дізнавачі повідомили молодику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За вчинення хуліганських дій правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.
Нагадаємо, чотири з половиною роки проведе за ґратами чоловік, який у столичній підземці погрожував поліцейським зброєю та вдарив правоохоронця. Подія відбулася наприкінці січня 2025 року. Ввечері на платформі станції метро «Хрещатик» 20-річний молодик, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводив себе агресивно, конфліктував з пасажирами та нецензурно лаявся. На зауваження співробітників поліції метрополітену він не реагував, натомість, дістав пістолет травматичної дії та направив в бік поліцейського, погрожуючи його застосувати.
