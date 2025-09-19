Головна Київ Новини
Поліція затримала юнака, який бігав у метро по балюстраді ескалатора

Хлопець біг по балюстраді між ескалаторами станції метро «Хрещатик», чіпляючись рукою за рекламні світильники
Юнак зламав один із освітлювальних приборів, чим завдав рекламній компанії матеріальної шкоди

Поліцейські столичного метрополітену повідомили про підозру 19-річному молодику, який біг по балюстраді між ескалаторами та пошкодив рекламний світильник. Про це повідомляє «Главком» із посилання на поліцію Києва.

Повідомляється, що інформацію про подію правоохоронці виявили у соцмережах – у деяких телеграм-каналах з’явилось відео, на якому невідомий хлопець біг по балюстраді між ескалаторами станції метро «Хрещатик», чіпляючись рукою за рекламні світильники. Один з освітлювальних приборів юнак зламав, чим завдав рекламній компанії матеріальної шкоди.

Поліцейські встановили особу порушника – ним виявився 19-річний уродженець Черкаської області, який нещодавно приїхав до столиці на заробітки.

Наразі, дізнавачі повідомили молодику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За вчинення хуліганських дій правопорушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, чотири з половиною роки проведе за ґратами чоловік, який у столичній підземці погрожував поліцейським зброєю та вдарив правоохоронця. Подія відбулася наприкінці січня 2025 року. Ввечері на платформі станції метро «Хрещатик» 20-річний молодик, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводив себе агресивно, конфліктував з пасажирами та нецензурно лаявся. На зауваження співробітників поліції метрополітену він не реагував, натомість, дістав пістолет травматичної дії та направив в бік поліцейського, погрожуючи його застосувати. 

