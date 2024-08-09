Мінкульт заявив про рейдерське захоплення землі музею у Пирогові

Як заявляє Мінкульт, восени 2020 року група невстановлених осіб вчинила спробу рейдерського захоплення нерухомого майна та земельної ділянки, що належать Музею у Пирогові

Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років. Про це йдеться у заяві міністрества.

Як заявляє Мінкульт, восени 2020 року група невстановлених осіб вчинила спробу рейдерського захоплення нерухомого майна нежитлових будівель (площею понад 2500 кв. м) та земельної ділянки площею понад 17,8 тис. кв. м шляхом їх реєстрації на підставних осіб. Це майно, зауважує Мінкульт, музей у Пирогові використовує на законних підставах ще з 1970-х років.

Маючи на меті захист культурної спадщини та інтересів держави, музей, за словами Міністкрства культури і інформаційної політики, звернувся за захистом до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України. Повідомляється, що Офіс розглянув скаргу та наказом №3056/5 від 20.07.2022 року скасував незаконну реєстрацію на підставних осіб державного майна. Також антирейдери порушили кримінальну справу під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

Втім, шахраї вирішили легалізувати рейдерське захоплення через судове рішення. Господарський суд міста Києва своїм рішенням від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 повністю відмовив в задоволенні позову та залишив в силі вказаний наказ Офісу антирейдерства Міністерства юстиції, повідомояє Мінкульт.

«7 серпня 2024 року Північний апеляційний господарський суд розглянув справу 910/15965/23 та виніс постанову, якою скасував рішення Господарського суду міста Києва від 26 лютого 2024 року по справі 910/15965/23, та ухвалив нове – задовольнити позов та скасувати наказ Міністерства юстиції України №3056/5 від 20.07.2022 року», – йдеться у заяві Мінкульту.

Таким чином, зазначає Міністерство культури, Північний апеляційний господарський суд своїми діями фактично легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові.

Як зазначає пресслужба Мінкульту, музей в Пирогові за підтримки МКІП буде відстоювати інтереси держави та звертатися до Верховного суду з цього питання.

Нагадаємо, у 2021 році Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував «відродження» під Києвом Національного музею народної архітектури та побуту України, який у народі називають «Пирогово».