Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство
Поліція розслідує обставини подвійного вбивства у центрі столиці
фото: Національна поліція України/Facebook

У подвійному вбивстві підозрюється 38-річний іноземець, співмешканець жінки

У Шевченківському районі Києва правоохоронці виявили тіла 38-річної жінки та її 14-річної доньки з ознаками удушення. Трагедія сталася ввечері 10 вересня, а основним підозрюваним є співмешканець жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Поліція розслідує обставини подвійного вбивства у центрі столиці
Поліція розслідує обставини подвійного вбивства у центрі столиці
фото: Національна поліція України

Як повідомили правоохоронці, співмешканець жінки – 38-річний іноземець, який ймовірно скоїв особливо тяжкий злочин, орендував квартиру у цьому ж районі та вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна 20 поверху.

На місці трагедії працюють криміналісти
На місці трагедії працюють криміналісти
фото: Національна поліція України

За вказаним  фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох осіб. Наразі тривають слідчі дії, з метою встановлення всіх обставин злочину, призначено низку експертиз. 

Зауважимо, що до початку повномасштабної війни Шевченківський район столиці посідав перше місце у рейтингу найкримінальніших. Зокрема, за 2020 рік тут було скоєно 4634 злочини, серед яких 12 вбивств і два зґвалтування. За січень 2021 року – 638. Найбільше злочинів було пов’язано з крадіжками та шахрайствами, також зафіксовані вбивства та розбійні напади.

Теги: Київ кримінал вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із 4 по 10 серпня зареєстрували 176 хворих на коронавірус, а попереднього тижня було 145
У Києві виявлено новий штам коронавірусу Stratus: хто у зоні ризику
12 серпня, 09:07
Олег Куявський став заступником голови КМДА з питань самоврядних повноважень
Кличко призначив нового заступника: хто замінив Крищенка на посаді
18 серпня, 18:32
У Києві тривога тривала 50 хвилин
У Києві тривога тривала 50 хвилин
21 серпня, 10:18
Ткаченко каже, правила безпеки для розваг на воді у Києві або проспали, або не захотіли впроваджувати
Ткаченко взявся наводити лад із розвагами на воді та дорікнув Кличку
26 серпня, 16:26
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки у Києві
Європейський Союз викликав російського посла «на килим» через масований удар по Києву
28 серпня, 14:08
Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
30 серпня, 15:58
У Києві працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО
2 вересня, 09:59
Очільника Фінляндії зустріли глава Офісу президента та міністр закордонних справ України
Президент Фінляндії приїхав до України
Вчора, 11:11
18 липня суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора
Кличко звільнив Кандибора з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
5 вересня, 18:42

Новини

В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
Прогноз погоди у Києві на вихідні 13-14 вересня
Прогноз погоди у Києві на вихідні 13-14 вересня
У Київ приїхав британський принц Гаррі
У Київ приїхав британський принц Гаррі
У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство
У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство
Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)
Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)
Бізнесвумен Молчановій призначено 100 млн грн застави
Бізнесвумен Молчановій призначено 100 млн грн застави

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua