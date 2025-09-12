У Києві знайдено задушеними жінку та її 14-річну доньку. Імовірний убивця скоїв самогубство

У подвійному вбивстві підозрюється 38-річний іноземець, співмешканець жінки

У Шевченківському районі Києва правоохоронці виявили тіла 38-річної жінки та її 14-річної доньки з ознаками удушення. Трагедія сталася ввечері 10 вересня, а основним підозрюваним є співмешканець жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Поліція розслідує обставини подвійного вбивства у центрі столиці фото: Національна поліція України

Як повідомили правоохоронці, співмешканець жінки – 38-річний іноземець, який ймовірно скоїв особливо тяжкий злочин, орендував квартиру у цьому ж районі та вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна 20 поверху.

На місці трагедії працюють криміналісти фото: Національна поліція України

За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох осіб. Наразі тривають слідчі дії, з метою встановлення всіх обставин злочину, призначено низку експертиз.

Зауважимо, що до початку повномасштабної війни Шевченківський район столиці посідав перше місце у рейтингу найкримінальніших. Зокрема, за 2020 рік тут було скоєно 4634 злочини, серед яких 12 вбивств і два зґвалтування. За січень 2021 року – 638. Найбільше злочинів було пов’язано з крадіжками та шахрайствами, також зафіксовані вбивства та розбійні напади.