Університет Грінченка та Японський університет економіки підписали Угоду про здобуття подвійних дипломів

Університет Грінченка та Японський університет економіки також уклали Меморандум про взаєморозуміння та Угоду про обмін студентами

Незабаром перші студентки Факультету східних мов почнуть навчання за програмою подвійного дипломування

Виконувач обов’язків ректора Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Олександр Турунцев і президентка Японського університету економіки пані Асука Цузукі підписали Угоду про здобуття подвійних дипломів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційний портал Києва. Угоду було підписано 4 вересня під час офіційної зустрічі в Будапешті (Угорщина).

Повідомляється, що у межах цієї зустрічі сторони також уклали Меморандум про взаєморозуміння та Угоду про обмін студентами, що відкриває нові можливості для академічної мобільності, розширення міжнародного співробітництва та інтеграції українських студентів у глобальний освітній простір.

«Незабаром перші студентки Факультету східних мов почнуть навчання за програмою подвійного дипломування. Участь у ній буде відкрита як для студентів бакалаврського, так і магістерського рівнів вищої освіти Університету Грінченка, що значно розширює можливості академічної мобільності та професійного зростання. Згідно з досягнутими домовленостями, з 2026 року кількість студентів, які зможуть долучитися до цієї програми, збільшиться до п’яти» , – йдеться у повідомленні.

За сприяння Асуки Цузукі студенти Університету Грінченка також проходитимуть стажування в японських компаніях, які беруть участь у відновленні України. Крім того, з 16 вересня 2025 року до 6 січня 2026 року Японський університет економіки та Університет Грінченка вже вдруге спільно реалізовуватимуть курс «Українсько-японська міжкультурна комунікація в робочому просторі» за програмою COIL (Collaborative Online International Learning). Участь у цьому курсі надасть студентам Університету Грінченка додаткову можливість комунікувати з японськими студентами та викладачами. Це сприятиме поглибленню міжкультурного діалогу та розвитку навичок міжнародної співпраці.

