Стало відомо, коли київський фунікулер відновлює роботу

Із понеділка можна буде скористатися послугами підйомника

У понеділок, 10 жовтня, відновлює свою роботу Київський фунікулер. Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер, за участі волонтерів, законсервували. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. Під час робіт фахівці «Київпастрансу» здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. А система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили колії та контактну мережу. Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини. Тож з понеділка вже можна скористатися приємними поїздками на столичному фунікулері», – йдеться в повідоленні.

Підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях.

Нагадаємо, напередодні фото з Кличком розвеселило мережу.