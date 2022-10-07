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Стало відомо, коли київський фунікулер відновлює роботу

Михайло Глуховський, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»
glavcom.ua
Стало відомо, коли київський фунікулер відновлює роботу
Фунікулер пройшов плановий ремонт 
фото: Віталій Кличко / Facebook

Із понеділка можна буде скористатися послугами підйомника 

У понеділок, 10 жовтня, відновлює свою роботу Київський фунікулер. Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер, за участі волонтерів, законсервували. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.  

«У червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. Під час робіт фахівці «Київпастрансу» здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. А система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили колії та контактну мережу. Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини. Тож з понеділка вже можна скористатися приємними поїздками на столичному фунікулері», – йдеться в повідоленні.

Стало відомо, коли київський фунікулер відновлює роботу фото 1

Підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях.

Стало відомо, коли київський фунікулер відновлює роботу фото 2

Нагадаємо, напередодні фото з Кличком розвеселило мережу.

Теги: Віталій Кличко Київ фунікулер ремонт

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