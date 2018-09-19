Стало відомо, коли оновлений Будинок профспілок введуть в експлуатацію



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Фото: Главком У травні цього року було відкрито оновлений фасад згорілого під час Євромайдану Будинку профспілок

На 30% площі будівлі інвестор планує відкрити бізнес-центр

В оновлений Будинок профспілок представники Федерації профспілок України планують заїжджати вже з жовтня 2018 року. У будівлі практично завершили ремонтні роботи.

Про це в коментарі 44.ua повідомив заступник голови ФПУ Володимир Саєнко.

«Будівля Будинку профспілок розділена на дві частини: одна - це 32% - належить інвестору, який за свої кошти відремонтував весь комплекс приміщень, інша частина належить профспілкам. Коли інвестор буде закінчувати роботи, ми не знаємо. Ми, профспілки, в свою частину плануємо почати переїжджати попередньо з 15 жовтня», - розповів він.

Крім того, як повідомив глава прес-служби Федерації профспілок України Юрій Работа, будівля практично відремонтована, але залишилися робочі деталі.

«Готовність будівлі досить висока. Внутрішні роботи будівельники вже зробили, більшість поверхів вже готові. Там вже є шпалери, підлога і ліфти. Але залишилися деякі моменти, які зараз доробляють», - сказав Работа.

Як повідомлялося раніше, на 30% площі будівлі Будинку профспілок інвестор планує відкрити бізнес-центр. Дату відкриття призначили на весну 2019 року. Також в будівлі Будинку профспілок відкриють експозицію Музею Майдану.

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