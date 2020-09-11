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    У Києві «кмітливий» водій авто виїхав проїхатися пішохідним мостом (фото)

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    Автомобіль&nbsp;Chevrolet їхав пішохідним мостом - У Києві «кмітливий» водій авто виїхав проїхатися пішохідним мостом (фото)
    Автомобіль Chevrolet їхав пішохідним мостом
    Фото: скріншот відео

    На Парковий пішохідний міст не вперше виїїжджають автомобілі

    10 вересня пізно ввечері на Парковий пішохідний міст на Труханів острів виїхав автомобіль.

    Відео грубого порушення правил дорожнього руху потрапило у соцмережу.

    Порушником був водій автомобіля Chevrolet (AA1148XI), повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Слід зазначити, що це не перший виїзд автомобіля на пішохідний міст.

    Так, 1 липня на міст виїхав водій автомобіля Nissan.

    А 28 червня через пішохідний міст у Києві їхав автомобіль Renault. Патрульні поліцейські розшукали порушника. 29 червня спільними зусиллями автопатруля та колег, які слідкують за безпекою міста через камери відеоспостереження, патрульним вдалось встановити місце знаходження водія та автомобіля. 

    Київ водій ПДР автомобіль міст
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