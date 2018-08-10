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    Новини

    Станцію столичного метро «Шулявська» закрили для перевірки

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    Станцію столичного метро «Шулявська» закрили для перевірки

    Надійшов анонімний дзвінок про мінування

    Столичний метрополітен закрив для перевірки станцію «Шулявська». Відповідне повідомлення поширила прес-служба комунального підприємства.

    У ньому сказано, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

    Нагадаємо, на станції столичного метрополітену «Шулявська» почалися роботи із прибирання МАФів.

    Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації підтвердив початок робіт з перекриття з'їздів на Шулявському шляхопроводі для початку будівельних робіт та реконструкції розв'язки.

    Головний інженер КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд» Олександр Здольник заявив, що Шулявський міст перекриють із 18 серпня.

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