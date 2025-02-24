Головна Київ Новини
search button user button menu button

Станція «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Станція «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
Робота станції «Майдан Незалежності» була обмежена з 07:00 до 11:00
фото: «Київський метрополітен»/Facebook

Станція «Майдан Незалежності» працює на вхід і вихід для пасажирів

Станція столичного метро «Майдан Незалежності», яка була вранці перекрита, відновила роботу і працює у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

«Станція «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі та працює на вхід і вихід для пасажирів», – йдеться у повідомленні метрополітену.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, тимчасово обмежено роботу станції «Майдан Незалежності» на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00. 

Як відомо, до Києва вже прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, лідер Ісландії, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон

Сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів. 

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області. Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

До слова, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Теги: Київ метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 січня з 9:00 до 16:00 планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності
Рух Хрещатиком буде частково обмежено з 25 січня до 7 лютого
24 сiчня, 11:39
Відкриття фотовиставки «Прямуючи до свого «Я»
Куди сходити в Києві протягом тижня 27 січня-2 лютого: дайджест культурних подій
25 сiчня, 19:01
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
29 сiчня, 09:51
Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом прокурорів Київської міської прокуратури
Будівництво нового мікрорайону на Воскресенці. Прокуратура оскаржила плани Києва
30 сiчня, 14:50
«Київстар» оголосив про наміри придбати сервіс таксі Uklon
Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» придбати Uklon
6 лютого, 17:08
Прокуратура виявила, що «Надра України» заплатили майже 2,8 млн грн податку за землю, якою користувалосья інша приватна компанія
Прокуратура оголосила підозру посадовцю «Надр України»: деталі справи
13 лютого, 11:43
Процес капітального ремонту передбачає повне розбирання ескалатора
Київський метрополітен показав, як відбувається ремонт ескалаторів (фото)
19 лютого, 17:17
Ворожі дроні атакували столицю
У Голосіївському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника
19 лютого, 23:06
Санкція статі передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна
До Молдови за $15 тис. У Києві викрито трансферну схему для ухилянтів
20 лютого, 16:26

Новини

Пошкодження тепломережі на Теремках: коли очікувати відновлення подачі тепла
Пошкодження тепломережі на Теремках: коли очікувати відновлення подачі тепла
Станція «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
Станція «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
У Києві стартував саміт «Підтримуй Україну»: трансляція
У Києві стартував саміт «Підтримуй Україну»: трансляція
Депутатка Європарламенту опублікувала щемливе фото з Майдану і звернулася до европейців
Депутатка Європарламенту опублікувала щемливе фото з Майдану і звернулася до европейців
Вулиця Хрещатик перекрита через візит європейських лідерів до Києва (фото)
Вулиця Хрещатик перекрита через візит європейських лідерів до Києва (фото)
У Києві перекрито низку вулиць, станція «Майдан Незалежності» працює з обмеженнями
У Києві перекрито низку вулиць, станція «Майдан Незалежності» працює з обмеженнями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
338K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
25K
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9979
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua