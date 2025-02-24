Робота станції «Майдан Незалежності» була обмежена з 07:00 до 11:00

Станція «Майдан Незалежності» працює на вхід і вихід для пасажирів

Станція столичного метро «Майдан Незалежності», яка була вранці перекрита, відновила роботу і працює у звичайному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

«Станція «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі та працює на вхід і вихід для пасажирів», – йдеться у повідомленні метрополітену.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, тимчасово обмежено роботу станції «Майдан Незалежності» на вхід та вихід в період з 07:00 до 11:00.

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