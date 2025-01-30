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Будівництво нового мікрорайону на Воскресенці. Прокуратура оскаржила плани Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Будівництво нового мікрорайону на Воскресенці. Прокуратура оскаржила плани Києва
Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом прокурорів Київської міської прокуратури
фото з відкритих джерел

Планується освоїти території АТ «Київметал», збудувавши вісім 26-ти поверхових житлових будинків на землях промислового призначення

Київська міська прокуратура оскаржила рішення Київради, яким передбачено будівництво нового мікрорайону у промзоні у Дніпровському районі столиці. Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури. 

За позовом прокурорів Київської міської прокуратури Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі про визнання протиправним та скасування рішення Київської міської ради «Про затвердження детального плану території реконструкції частини промрайону Воскресенський у Дніпровському районі міста Києва».

Йдеться про територію площею 115,9 га, яка обмежена проспектами Броварським, Визволителів, Алішера Навої, бульваром Перова, вулицями Райдужною та Челябінською.

Територія ймовірної забудови площею 115,9 га обмежена проспектами Броварським, Визволителів, Алішера Навої, бульваром Перова, вулицями Райдужною та Челябінською
Територія ймовірної забудови площею 115,9 га обмежена проспектами Броварським, Визволителів, Алішера Навої, бульваром Перова, вулицями Райдужною та Челябінською
фото: Київська міська прокуратура

Згідно з Генеральним планом міста Києва, значна частина цих територій за функціональним призначенням належить до промислово-комунальної території.

Зокрема, в межах цієї території знаходиться земельна ділянка площею 12,61 га на проспекті Визволителів, 1-9 у місті, яка перебуває в користуванні АТ «Київметал» та належить до промислово-комунальної території, а також розташована в санітарно-захисній зоні залізничної вантажної станції «Київ-Дніпровський».

Разом із цим, вказаним детальним планом, затвердженим рішенням Київради, запроєктовано освоєння території АТ «Київметал», зокрема планується будівництво восьми 26-ти поверхових житлових будинків на землях промислового призначення.

Затвердження вказаного детального плану території не узгоджується зі стратегією розвитку міста Києва та змінює по суті положення чинного Генерального плану міста, що створює загрозу для ефективної життєдіяльності мешканців прилеглих районів міста.

Детальний план території розроблений в порушення вимог містобудівного та земельного законодавства, без урахування державних та громадських інтересів, у зв’язку з чим прокуратура просить суд його скасувати.

Нагадаємо, 70 тис. людей претендують на безкоштовне житло у столиці. З них учасників бойових дій – понад 5 тис. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю «Главкому». «Місто видає квартири, дотримуючись наявної черги. Окремо через нас проходить фінансування компенсацій за житло учасникам бойових дій, кошти на що як субвенцію місцевому бюджету надає держава. Щодо черги в Києві, то цьогоріч у бюджеті міста було закладено майже 452 млн грн на придбання 165 квартир для УБД та 173 млн грн на програму співфінансування (50/50) на 135 квартир», – розповіла Хонда.

Також заступниця голови КМДА зауважила, що держава компенсує вартість житла для учасників бойових дій. За її словами, останній транш був на суму 850 млн, яких вистачило на 337 людей.

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Теги: прокуратура Київ будівництво прокурор

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