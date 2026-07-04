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«Стискається серце». Рятувальники показали, який вигляд має Київ із неба після бомбардування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Стискається серце». Рятувальники показали, який вигляд має Київ із неба після бомбардування
Рятувальники підкреслили, що попри руйнування і пожежі, українська столиця продовжує триматися
фото: ДСНС України

Попри руйнування і пожежі, українська столиця продовжує триматися та не втрачає своєї сили

Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала кадри з висоти пташиного польоту, які демонструють масштаби руйнувань у Києві після чергового масованого удару Росії по столиці. Про це повідомляє «Главком».

Пілоти гелікоптерів під час ліквідації наслідків атаки бачили місто, охоплене димом і вогнем, а також величезні площі пошкодженої забудови.

«Київ. Біль, який ми бачимо з неба… Кажуть, з висоти все здається маленьким і безтурботним. Але не тоді, коли під твоїм крилом – поранена, але нескорена столиця», – наголосили рятувальники.

У ДСНС зазначили, що екіпажі гелікоптерів працювали в умовах максимальної напруги, виконуючи складні маневри та здійснюючи точні скидання води на осередки пожеж.

«Кожен маневр гелікоптера крізь суцільну завісу, кожне точне скидання тонн води на палаючі будівлі – це битва за життя. Одне надскладне завдання, яке виконується одночасно на землі та в повітрі», – ідеться у повідомленні.

Рятувальники підкреслили, що попри руйнування і пожежі, українська столиця продовжує триматися та не втрачає своєї сили.

«Згори Київ виглядає зраненим, але неймовірно величним. Місто, яке палає, але не здається», – наголосили в ДСНС.

Опубліковане відео наочно демонструє наслідки російського бомбардування та роботу рятувальних служб, які одночасно ведуть боротьбу за життя людей і за порятунок міста.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

До слова, російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі.  

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Теги: Київ рятувальники місто столиця ворог відео

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