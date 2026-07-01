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Росія атакує Київ безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ безпілотниками
Київ атакує ворог
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях 

У ніч на 2 липня російська окупаційна арміє атакує Київ безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Кличко написав: «У столиці працює ППО. Над містом наразі два ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!»

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попереджав: 

«Кияни, зараз на підступах до столиці працюють підрозділи ППО по ворожих цілях. Є ймовірність подальшого руху ударних БпЛА в напрямку столиці. Також є ймовірність комбінованої атаки в ці дні. Перебувайте в укриттях до відбою!»

Оновлено 23:26

Зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Шевченківському районах. Уточнюється інформацію про постраждалих.

Як відомо, новий масований обстріл України може відбутися вже сьогодні вночі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

«Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового російського масованого удару. Є дані розвідки», – попередив глава держави. Зеленський додав, що після пресконференції він разом із дипломатичною командою буде дуже швидко повертатися в Україну.

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де взяв участь в офіційній церемонії відкриття головування країни в Раді Європейського Союзу.

До слова, на церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу Зеленський анонсував, що протягом наступних шести місяців Україна та ЄС можуть досягти реального прогресу в реалізації ініціативи Drone Deal.

Теги: Київ укриття тривога

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