«Гай Річі відпочиває»: киянин заліз у бочку зі смолою заради грабунку та розсмішив мережу

Затримання зловмисника, після якого поліцейські зіткнулися ще з одним завданням

Аби доправити чоловіка до відділку, поліцейські понад п'ять годин відмивали його від смоли

У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали 26-річного місцевого мешканця, який вирішив обікрасти продуктовий супермаркет за вельми вигадливим «сценарієм». Для того щоб стати «непомітним» у темряві, чоловік заліз у бочку зі смолою на сусідньому будівництві та повністю нею обмазався. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Після «маскування» зловмисник пошкодив скляні двері крамниці й почав пакувати у мішок здобич. Його вибором стали цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут і найголовніший атрибут цієї пригоди – вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати.

😅Конспірація, яка пішла не за планом. У Києві чоловік стрибнув у бочку зі смолою, для того, щоб стати «непомітним» у темряві та пограбувати крамницю – йому повідомлено про підозру.



Усе сталось позаминулої ночі у приміщенні продуктового супермаркету у Святошинському районі.… pic.twitter.com/YgrDIUI4go — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 14, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Втім, пригоди «чорного маскувальника» на цьому не завершилися: дорогою додому він з невідомих причин почав жбурляти каміння у вікна місцевого ліцею. Саме під час цього заняття його з мішком краденого й виявили патрульні.

Затримання зловмисника фото: Національна поліція України

Улов грабіжника фото: Національна поліція України

Та найскладніша частина роботи чекала на поліцейських вже після затримання. Аби доправити чоловіка до відділку та провести допит, його довелося відмивати від смоли. На цю спецоперацію пішло понад п'ять годин, щітки для взуття, чотири літри миючого засобу та 12 літрів соняшникової олії.

Поліцейські відмивають зловмисника від смоли фото: поліція Києва

На відмивання зловмисника правоохоронці витратили чотири літри миючого засобу фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Зловмиснику вже повідомили про підозру.

Реакція соцмереж

Користувачі у коментарях під дописом поліції вже встигли оцінити «креатив» киянина та нелегкі будні правоохоронців:

«Гай Річі курить в сторонці. Яке там "Карти, гроші, два ствола"»;

«На камерах вночі навпаки чорне білим показує, ще ліпше видно»;

«Лис Микита вже не той»;

«Нелегка робота у поліції. Злови чорта та ще й помий його».

Коментарі користувачів мережі під дописом правоохоронців скриншот

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Раніше у столиці правоохоронці викрили зухвалу схему крадіжки грошей та товару з магазину. 18-річний продавець разом із 35-річним знайомим розіграли розбійний напад, аби привласнити касу. Інцидент стався в одному з торгівельних закладів Дарницького району. Продавець зателефонував до поліції та заявив, що невідомий чоловік зі зброєю ввірвався до крамниці й забрав готівку та товар. У ході слідства з'ясувалося, що «напад» був ретельно спланованою виставою, а зловмисник та потерпілий були знайомі між собою.