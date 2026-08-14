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«Гай Річі відпочиває»: киянин заліз у бочку зі смолою заради грабунку та розсмішив мережу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Гай Річі відпочиває»: киянин заліз у бочку зі смолою заради грабунку та розсмішив мережу
Затримання зловмисника, після якого поліцейські зіткнулися ще з одним завданням
фото: Національна поліція України

Аби доправити чоловіка до відділку, поліцейські понад п'ять годин відмивали його від смоли

У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали 26-річного місцевого мешканця, який вирішив обікрасти продуктовий супермаркет за вельми вигадливим «сценарієм». Для того щоб стати «непомітним» у темряві, чоловік заліз у бочку зі смолою на сусідньому будівництві та повністю нею обмазався. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Після «маскування» зловмисник пошкодив скляні двері крамниці й почав пакувати у мішок здобич. Його вибором стали цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут і найголовніший атрибут цієї пригоди – вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати.

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Втім, пригоди «чорного маскувальника» на цьому не завершилися: дорогою додому він з невідомих причин почав жбурляти каміння у вікна місцевого ліцею. Саме під час цього заняття його з мішком краденого й виявили патрульні.

Затримання зловмисника
Затримання зловмисника
фото: Національна поліція України
Улов грабіжника
Улов грабіжника
фото: Національна поліція України

Та найскладніша частина роботи чекала на поліцейських вже після затримання. Аби доправити чоловіка до відділку та провести допит, його довелося відмивати від смоли. На цю спецоперацію пішло понад п'ять годин, щітки для взуття, чотири літри миючого засобу та 12 літрів соняшникової олії.

Поліцейські відмивають зловмисника від смоли
Поліцейські відмивають зловмисника від смоли
фото: поліція Києва
На відмивання зловмисника правоохоронці витратили чотири літри миючого засобу
На відмивання зловмисника правоохоронці витратили чотири літри миючого засобу
фото: Національна поліція України
«Гай Річі відпочиває»: киянин заліз у бочку зі смолою заради грабунку та розсмішив мережу фото 1
фото: Національна поліція України
«Гай Річі відпочиває»: киянин заліз у бочку зі смолою заради грабунку та розсмішив мережу фото 2
фото: Національна поліція України

Зловмиснику вже повідомили про підозру.

Реакція соцмереж

Користувачі у коментарях під дописом поліції вже встигли оцінити «креатив» киянина та нелегкі будні правоохоронців:

  • «Гай Річі курить в сторонці. Яке там "Карти, гроші, два ствола"»;
  • «На камерах вночі навпаки чорне білим показує, ще ліпше видно»;
  • «Лис Микита вже не той»;
  • «Нелегка робота у поліції. Злови чорта та ще й помий його».
Коментарі користувачів мережі під дописом правоохоронців
Коментарі користувачів мережі під дописом правоохоронців
скриншот
«Гай Річі відпочиває»: киянин заліз у бочку зі смолою заради грабунку та розсмішив мережу фото 3
скриншот

Раніше у столиці правоохоронці викрили зухвалу схему крадіжки грошей та товару з магазину. 18-річний продавець разом із 35-річним знайомим розіграли розбійний напад, аби привласнити касу. Інцидент стався в одному з торгівельних закладів Дарницького району. Продавець зателефонував до поліції та заявив, що невідомий чоловік зі зброєю ввірвався до крамниці й забрав готівку та товар. У ході слідства з'ясувалося, що «напад» був ретельно спланованою виставою, а зловмисник та потерпілий були знайомі між собою.

Теги: Київ гроші поліція супермаркет

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