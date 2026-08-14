Чи захищена Бортницька станція аерації? Урядовець дав пояснення

Ковальчук: «Об’єкт є в плані стійкості Києва»

Бортницька станція аерації, яка є ключовим об’єктом водовідведення столиці, включена до плану стійкості Києва, і на ній уже реалізують заходи з безпеки. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Костянтин Ковальчук.

За словами посадовця, на станції наразі впроваджують комплексні рішення для забезпечення її безперебійної роботи та збереження інфраструктури в умовах можливих атак.

«Щоб не підігравати ворогу, скажу так: об’єкт є в плані стійкості Києва. На ньому реалізуються певні заходи – як у частині резервування джерел живлення, так і в частині фізичного захисту», – наголосив Ковальчук.

Що відомо про Бортницьку станцію аерації

Бортницька станція аерації – це єдиний великий комплекс біологічного очищення стічних вод Києва та частини населених пунктів Київської області. Станція обслуговує не лише столицю, а й низку міст та громад області, серед яких Вишгород, Ірпінь, Вишневе, Бортничі, Гнідин, Чабани та Коцюбинське.

Об’єкт розташований у південно-східній частині Києва, в районі Бортничів, і фактично є кінцевою точкою всієї каналізаційної системи столиці. Саме сюди потрапляють побутові та промислові стоки перед очищенням і подальшим скиданням у Дніпро.

Проєктна потужність станції становить близько 1,8 млн кубометрів стічних вод на добу. Водночас фактичне навантаження зазвичай складає від 600 до 900 тис. кубометрів.

Як працює система очищення

Бортницька станція аерації складається з трьох основних блоків очищення, насосних станцій, цехів обробки осадів та допоміжної інфраструктури. Процес очищення проходить у кілька етапів. Спочатку стоки проходять через решітки, де затримується велике сміття. Далі вода потрапляє у пісколовки, де відокремлюються важкі домішки.

Після цього стоки надходять у первинні відстійники, де осідають органічні речовини. Наступний етап – біологічне очищення в аеротенках за допомогою активного мулу та кисню. Завершується процес у вторинних відстійниках, після чого очищена вода потрапляє до Дніпра.

Нагадаємо, після масованого удару РФ по Києву 24 травня у соцмережах почали поширюватися повідомлення про можливе ураження Бортницької станції аерації. Голова комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський у коментарі «Главкому» заявив, що об’єкт працює в штатному режимі і в результаті обстрілу аварійних ситуацій не зафіксовано. Своєю чергою речниця ДСНС Києва Катерина Поп заявила, що ракети могли бути спрямовані саме на цей об’єкт.

Якими можуть бути наслідки обстрілу

Після повідомлень про можливий удар по станції у соцмережах почали з’являтися панічні прогнози про можливу екологічну катастрофу, мор риби та проблеми з водою у Києві. Втім, експерти закликають не перебільшувати масштаби загрози. Директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко в етері «Еспресо» пояснив, що найгіршим сценарієм може бути потрапляння неочищених стоків у Дніпро. Водночас він додав, що панічні заяви про масове отруєння чи катастрофу наразі є перебільшеними.

Водночас координаторка програм України Європейського кліматичного фонду Ірина Ставчук наголосила, що екологічні наслідки можуть бути серйозними. «Екологічні наслідки скидання неочищеної води можуть дійсно бути значними, бо вода в результаті скидається в Дніпро», – зазначила вона.

Чи є загроза для Києва зараз

Наразі повідомляється, що Бортницька станція аерації працює у штатному режимі, а критичних порушень у роботі систем водопостачання та водовідведення не зафіксовано. Експерти також зазначають, що система має резервні можливості. Для стабільної роботи достатньо функціонування двох із трьох основних блоків очищення.

Попри це, фахівці наголошують: Бортницька станція аерації залишається одним із ключових об’єктів критичної інфраструктури Києва, а її можливе серйозне пошкодження може створити великі екологічні ризики для Дніпра та міст нижче за течією.

На початку серпня 2026 року знову з'явилася фейкова інформація про пошкодження на Бортницькій станції аерації в Києві після масованого обстрілу. Центр протидії дезінформації закликав довіряти тільки верифікованим джерелам інформації і не поширювати неперевірені дані.