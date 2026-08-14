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«Ризикована зона». Заступник міністра відновлення пояснив, що буде із теплом у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Ризикована зона». Заступник міністра відновлення пояснив, що буде із теплом у Києві
5 серпня РНБО затвердило план стійкості столиці України. Згідно з ним, київська влада має ввести в експлуатацію 200 МВт розподіленої генерації до кінця року
фото Костянтин Ковальчук/Facebook

Ковальчук: У розрізі завдань, які виконує Агентство відновлення, план стійкості Києва виконано на 50-60%

Підготовка України до нового опалювального сезону відбувається за «планами стійкості», що включають інженерний захист, розподілену генерацію та резервні джерела живлення. Втім, у Києві досі залишається ризикована зона щодо забезпечення теплопостачанням. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Костянтин Ковальчук.

За словами посадовця, наразі у київської влади немає готового технічного рішення, як додатково закрити потребу в 500–600 МВт розподільної теплової генерації.

«Це не конкретний район, це зона обслуговування. На ній розташовано понад дві тисячі багатоквартирних будинків. Нині місцева влада аналізує, які саме котельні доцільніше встановити, якої потужності і де саме будуть розміщені. У свою чергу держава готова при наявності цього технічного рішення допомогти з фінансуванням», – наголосив Ковальчук.

Заступник міністра нагадав, що 5 серпня Рада національної безпеки і оборони схвалила оновлений план стійкості Києва. Попередній варіант, розроблений столицею, навесні було відправлено на доопрацювання.

Водночас у розрізі завдань, які взяло на себе Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури (зокрема, зведення укриттів та резервування тепла в зоні двох ТЕЦ), рівень готовності на середину серпня складає 50–60%.

Проте за іншими критичними показниками столиця поки відстає від графіків:

  • Розподілена електрична генерація: із задекларованої містом мети у 200 МВт наразі введено лише 50 МВт (25% від плану);
  • Забезпеченість генераторами: об'єкти тепло- та водопостачання забезпечені резервними джерелами живлення на 60%;
  • Будівництво укриттів: Агентство відновлення розпочало роботи на 26 об’єктах, тоді як сама київська влада власними зусиллями розгорнула будівництво лише одного об’єкта.

Посадовець підкреслив, що реалізація «планів стійкості» має відбуватися паралельно зі звичайною плановою підготовкою комунальних служб – ремонтом мереж та заміною котлів, адже без цього жодна альтернативна генерація не врятує місто від аварій.

Нагадаємо, 5 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад.

До слова, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України міський голова Києва Віталій Кличко зауважив, що першочерговим завданням для столиці перед стартом опалювального сезону є відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Наразі план робіт виконано на 65%.

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Теги: Київ опалювальний сезон столиця зима

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