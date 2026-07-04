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Шестирічна дівчинка розчулила українців піснею під час атаки на Київ (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дівчинка провела ніч в укритті через російський обстріл
фото: Іnstagram.com/anna.little.singer

Користувачі назвали талант дівчинки «майбутнім золотим голосом України»

Шестирічна Анна Какапич розчулила українців виконанням пісні «Як тебе не любити, Києве мій». Дівчинка заспівала гімн Києва під час масованої російської атаки. Про це пише «Главком» із посиланням на відео юної співачки в Instagram.

Анна Какапич заспівала гімн столиці в укритті під час масованого обстрілу Києва в ніч проти 2 липня. На відео дівчинка сидить на стільчику, а позаду неї видніються бетонні стіни. Вона емоційно виконує пісню, жестикулюючи, а під час приспіву зі словами «Як тебе не любити, Києве мій» кладе руки до грудей.

«Києве мій… Сьогодні – з особливим болем… Сил нам! Ми вистоїмо, ми переможемо!», – йдеться у дописі до відео дівчинки. Як відомо, акаунт юної співачки веде її мама.

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Це відео стало популярним у мережі та зворушило тисячі українців. Зокрема, 140 тис. користувачів вподобали талант Анни Какапич, а близько 1,5 млн переглянули відео. Також під дописом нині налічується 5 тис. коментарів.

Користувачі були зворушені піснею у виконанні дівчинки та висловлювали своє захоплення й віру у мирне майбутнє України:

  • «Дай Боже, щоб наші діти забули, що таке укриття… Тримайтеся, любі! Перемоги нам».
  • «Це майбутній золотий голос України».
Шестирічна дівчинка розчулила українців піснею під час атаки на Київ (відео) фото 1
фото: скриншот Instagram
  • «Неймовірне маленьке соловейко. Боже, сонечко! Живи щасливо у вільній Україні».
  • «Молодець. Це не просто голос дитини – це голос нашої незламної України. Все буде Україна!»
Шестирічна дівчинка розчулила українців піснею під час атаки на Київ (відео) фото 2
фото: скриншот Instagram
  • «Душа болить, коли ця пташка співає в укритті. Ми обовʼязково вистоїмо! Нехай Вищі Сили бережуть нашу країну».
Шестирічна дівчинка розчулила українців піснею під час атаки на Київ (відео) фото 3
фото: скриншот Instagram
  • «Чому діти вимушені співати в підвалах та бомбосховищах? За що в них відібрали дитинство?»
Шестирічна дівчинка розчулила українців піснею під час атаки на Київ (відео) фото 4
фото: скриншот Instagram
  • «Маленька зірочка, щастя тобі та мирного неба!»

Нагадаємо, юний українець Любомир став зіркою мережі після того, як зіграв на акордеоні біля знищеного росіянами ТРЦ «Квадрат» на Лукʼянівці. Хлопчик заграв на музичному інструменті мелодію композиції «Як тебе не любити, Києве мій».

Теги: Київ діти обстріл українці укриття пісня відео

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