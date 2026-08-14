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Скільки отримує водій автобуса в Києві: свіжі цифри та бонуси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скільки отримує водій автобуса в Києві: свіжі цифри та бонуси
Автобусні парки столиці шукають водіїв категорій «D» та «DE» для роботи на міських маршрутах
фото: glavcom.ua

Окрім зарплати, водіям обіцяють бронювання та соціальний пакет

У комунальному транспорті столиці спостерігається попит на кадрові ресурси, зокрема на водіїв та технічних фахівців. Стало відомо, скільки зараз пропонують фахівцям у київських автопарках та на які пільги можуть розраховувати працівники, повідомляє «Главком».

Заробітна плата та вакансії

Згідно з оголошеннями у салонах комунальних автобусів столиці, Автобусний парк № 5 шукає водіїв категорій «D» та «DE» для роботи на міських маршрутах.

Водіям автобусів пропонують заробітну плату від 50 тис. грн. Слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів обіцяють зарплату від 40 тис. грн.

Оголошення у одному зі столичних автобусів
Оголошення у одному зі столичних автобусів
фото: glavcom.ua

Також вакансії водіїв наразі відкриті в автобусних парках № 2, № 3 та № 6.

На які маршрути шукають керманичів

Як пише «Главком», водії наразі необхідні на такі міські напрямки:

  • № 7, 9, 14, 14Т, 23, 30, 31, 32, 34Тр, 37, 37А, 43, 53, 57, 69, 72, 75, 90, 90к, 97, 97к, 119 та 120.

Бонуси, бронювання та умови праці

Хоча на офіційному сайті КП «Київпастранс» розміри окладів не розголошуються, підприємство декларує повний перелік соціальних гарантій та додаткових переваг.

Серед ключових умов для працівників:

  • Бронювання: можливість військового бронювання відповідно до чинного законодавства України;
  • Житло та трансфер: надається місце в гуртожитку, а також організований трансфер до місця роботи;
  • Безкоштовний проїзд: надається право безоплатного проїзду в усьому наземному громадському транспорті Києва;
  • Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, стабільні виплати, щорічна оплачувана відпустка та можливість кар'єрного зростання;
  • Інклюзивність: передбачено працевлаштування осіб з інвалідністю (за відсутності медичних протипоказань).

Нагадаємо, машиніст київського метро Дмитро Рода, який працює вже 18 років, розповів, від чого залежить рівень зарплатні машиністів метрополітену та розкрив особливості своєї роботи. Робота машиніста метрополітену може починатися й о пʼятій ранку, або о пʼятій вечора – це залежить від зміни, наприклад, ранкової, вечірньої чи нічної.

До слова, з 15 липня, у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн.

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Теги: робота громадський транспорт Київ

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