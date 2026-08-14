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Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

15-16 серпня колектив хорового співу «Гомін» дасть два концерти у Києві

Цими вихідними столиця пропонує киянам та гостям міста насичену культурну програму: від першого open-air концерту Klavdia Petrivna й виступу фолк-метал гурту Banderstadt до масштабних виставок про японську культуру та спадщину Бориса Лятошинського.

Детальніше про те, де і як провести вихідні дні 15-16 серпня у столиці – розповідає «Главком».

Зміст

Концерти 

Концерт хору «Гомін»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 1

Легендарний колектив хорового співу «Гомін» виступить в Києві із оновленою програмою ретро-пісень «Цей хор, цей хор мені щоночі сниться» 2.0. Кияни та гості столиці почують улюблені шлягери, добре знайомі мелодії.

Диригент Вадим Яценко та музичні редактори оновили аранжування українських ретро-шлягерів та естрадних хітів ХХ століття. Програму побудовано на поєднанні романсів та динамічних хорових номерів.

У репертуарі вечора – хорова адаптація відомих композицій, серед яких «Я піду в далекі гори», «Цей сон», «Козацька слава», «Гомін села» та «Заквітчали дівчатонька».

Коли: 15 серпня – 16:00, 16 серпня – 15:00.

Місце проведення: Театр ім. Івана Франка, пл. Івана Франка, З.

Перший open-air Klavdia Petrivna у Києві

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 2

У суботу, 15 серпня, у київському Feels Garden на ВДНГ відбудеться перший open-air концерт Klavdia Petrivna. Формат Open Klava передбачає виступ просто неба серед зелених алей локації.

Виконавиця, яка поєднує у творчості диско, техно, електро-свінг та неошансон, виконає свої головні треки, зокрема: Slay, Strum, «Катерина», «Осінь», «Музика в навушниках».

Організатори обіцяють живий виступ із театральними елементами та асортиментом улюблених хітів.

Коли: 15 серпня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Концерт гурту Banderstadt

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 3

У київському Docker-G Pub відбудеться виступ українського folk-metal гурту Banderstadt із Запоріжжя. Гурт заснували у 2018 році ветерани АТО та волонтери. У 2019 році Banderstadt став переможцем фестивалю «Червона Рута» у номінації рок-музики. З початком повномасштабного вторгнення учасники команди долучилися до лав ЗСУ та добровольчих формувань. Наразі музиканти продовжують концертну діяльність та випускають новий матеріал – зокрема, торік гурт презентував альбом «Червоне».

Концерт матиме благодійний формат: усі зібрані кошти передадуть підрозділу аеророзвідки «Собаки Шукаки».

Коли: 16 серпня, 19:00.

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Виставки

Виставка «Лятошинський. Відображення»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 4

Український Дім відкрив для широкої публіки виставку «Лятошинський. Відображення». Масштабний проєкт присвячено Борису Лятошинському – одному з найвизначніших українських композиторів ХХ століття та ключовій постаті в модернізації української академічної музики.

Це перша музична виставка Українського Дому, який раніше представляв проєкти, присвячені Аллі Горській та київським митцям-шістдесятникам, Марії Примаченко, мисткиням школи бойчукізму й іншим визначним постатям української культури ХХ століття.

«Лятошинський. Відображення» розповідає не лише про музику композитора, а й про історичну епоху, у якій він жив і працював. Експозиція простежує, як його творча біографія перепліталася з драматичними подіями ХХ століття, а особистий мистецький вибір – із долею української культури.

До експозиції увійшли архівні матеріали, рукописи, особисті речі композитора та предмети з його приватного кабінету-музею. Вперше їх представлено разом у такому масштабі.

Коли: до 20 вересня.

Місце проведення: Національний центр «Український Дім», вулиця Хрещатик, 2.

Міжнародний мистецький проєкт «Стіл миру»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 5

На початку липня в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулась офіційна презентація проєкту авторства латвійської художниці Анди Мункевіци. Всесвітньо відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку, починаючи з 2022 року всі свої проєкти присвячує українцям і їхній боротьбі за волю.

Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її ризької лабораторії AM studio.

Коли: до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Вистава «Слід дотику»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 6

Це груповий проєкт на перетині предметного дизайну та мистецтва. Виставка об’єднує понад 20 українських художників і дизайнерів, чиї роботи існують між утилітарним предметом і мистецьким об’єктом.

В експозиції представлені меблі, кераміка, килими, скло та живопис – твори, які досліджують слід людської руки як цінність, що зберігає пам’ять про матеріал, процес і присутність автора.

Коли: до 8 вересня.

Місце проведення: Галерея Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23а.

Виставка «З краси Японії»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 7

До 55-річчя побратимства Києва та Кіото Музей історії міста Києва презентує виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію реалізовано за підтримки мерів обох міст та Посольства Японії в Україні.

Виставка побудована як маршрут із семи тематичних блоків: «Весняне пробудження», «Бушідо», «Літо», «Осінь», «Сезон дощів», «Зима» та «Діалог між містами».

Серед експонатів відвідувачі побачать:

  • живопис школи Нанґа з колекції музею;
  • ляльки театру кабукі та самурайські обладунки;
  • предмети для чайної церемонії та музичні інструменти;
  • холодну зброю початку XVIII століття.

Окремий імерсивний простір присвячено сумінагаші – давній японській техніці малювання на воді. Назва виставки відсилає до есе нобелівського лауреата Ясунарі Кавабати.

Як зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, проєкт присвячений півстолітній дружбі міст-побратимів і нагадує, що культура допомагає знаходити спільну мову незалежно від відстані.

Коли: 7 серпня – 25 жовтня.

Місце проведення: Музеї історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка «Анна Крюгер-Прахова. Музейна прем’єра»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 8

Киянка, представниця німецької громади міста, вона чи не першою серед наших мисткинь спробувала вийти у простір європейського модернізму початку ХХ століття. Раніше в держмузеях зберігалися лише поодинокі її роботи, але завдяки дару родини Понамарчуків, Київська національна картинна галерея тепер володіє найчисленнішим державним монографічним зібранням художниці.

Виставка «Анна Крюгер-Прахова. Музейна прем’єра» презентує повну ретроспективу шляху майстрині через тематичні зони: юність, капрійський період та анімалістика.

Коли: до 16 вересня.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Музичні вечори

Вечір камерної музики у Кірсі Святої Катерини

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 9

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» під орудою диригента Антонія Кедровського виступить у Кірсі Святої Катерини. У програмі вечора – класичні твори Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, Алессандро Ролли та Антоніна Дворжака.

Коли: 15 серпня, 15:00.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22.

Концерт «Велика форма»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 10

В «Українському Домі» відбудеться симфонічний концерт у межах місцевої музичної програми. Захід об'єднає шедеври української та польської класичної музики ХХ століття.

У програмі вечора – «Польська сюїта» Бориса Лятошинського, створена 1961 року після поїздок композитора до Польщі та присвячена Гражині Бацевич, а також Концерт № 1 для скрипки з оркестром Кароля Шимановського (1916 рік) – один із ключових творів європейського музичного модернізму.

Організатори зазначають символічність датування творів – 1916 та 1961 роки, що перегукується із концепцією виставки «Відображення», яка наразі триває в «Українському Домі».

Програма:

  • Кароль Шимановський – Концерт для скрипки з оркестром № 1, ор. 35 (1916);
  • Борис Лятошинський – «Польська сюїта», ор. 60 (1961) у п'яти частинах (Інтрада, Ноктюрн, Танець, Траурне інтермецо, Маленькі варіації).

Коли: 15 серпня, 16:00.

Місце проведення: Український Дім, вул. Хрещатик, 2.

Театри

Вистава «Наталка Полтавка»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 11

У Національній опері України пройде опера «Наталка Полтавка». Вдова Горпина разом із дочкою Наталкою змушена була виїхати з Полтави до села. Не просто живеться українським селянам. Коханий Наталки – Петро – поїхав на заробітки і про нього давно нічого не чути. У цей час молоду дівчину вподобав літній, але заможний возний. Наталка стоїть перед вибором: зрадити свою любов до Петра чи врятувати себе та матір від злиднів.

Незважаючи на очевидний соціальний підтекст п'єси Котляревського, у ній поєднуються приємний гумор та зображення колоритного національного характеру. Однойменна опера успадковує всі найкращі риси п'єси, додаючи до них танці та пісні.

Коли: 15 серпня, 15:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Брешемо чисту правду»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 12

У столиці відбудеться показ комедійної вистави «Брешемо чисту правду» за участю відомих українських акторів театру та кіно. В основі сюжету – класична сюжетна комедія про сімейний трикутник, яка переростає у динамічний детектив. Головні герої потрапляють у вирі заплутаних ситуацій та намагаються за допомогою вигадок приховати власні таємниці, що призводить до низки несподіваних і кумедних поворотів.

У ролях:

  • Ольга Сумська, народна артистка України;
  • Лев Сомов, народний артист України;
  • Віталій Борисюк, заслужений артист України;
  • Анастасія Цимбалару / Ольга Атанасова / Поліна Нестерова;
  • Арам Арзуманян.

Коли: 15 серпня, 17:00.

Місце проведення: Freedom Hall (Фрідом Хол), вул. Кирилівська, 134.

Вистава «Приворотне зілля»

Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 15-16 серпня фото 13

У Театрі на Подолі відбудеться показ містичної комедії-фарсу «Приворотне зілля», створеної за мотивами твору Братів Капранових.

За сюжетом постановки, співробітники спецслужб отримують незвичне завдання – інтегрувати народну містику та магічні традиції у роботу сучасного державного апарату. Агенти вирушають до українського села, аби залучити автентичні привороти та древні ритуали для виконання спеціальних завдань.

Автори вистави у формі іронічної комедії поєднують елементи українського фольклору, містики та сучасних технологій.

Коли: 16 серпня, 16:00.

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Теги: Київ столиця вихідні відпочинок театр музеї вистава виставка концерт

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