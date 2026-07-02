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Росія атакує Київ реактивними безпілотниками для виснаження ППО – The Telegraph

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ реактивними безпілотниками для виснаження ППО – The Telegraph
Наслідки ударів по Києву
фото: ДСНС Києва

Реактивні безпілотники здатні рухатися майже втричі швидше за попередні моделі 

Російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі. Про це повідомляє The Telegraph, передає «Главком».

Зазначається, що замість звичного для мешканців столиці гулу поршневих дронів типу «шахед», нові модифікації супроводжуються високим свистом реактивних двигунів. Вони здатні рухатися майже втричі швидше за попередні моделі та несуть бойову частину вагою від 50 до 90 кг. Під час масованого обстрілу в ніч на 2 липня РФ використала рекордну кількість таких реактивних БпЛА, після чого атаку продовжили крилаті та балістичні ракети. Цей комбінований удар призвів до загибелі щонайменше 25 людей, ще 91 отримали поранення, а також зафіксовано пошкодження близько 100 будівель.

Попри те, що за роки повномасштабної війни Україна розгорнула розгалужену багаторівневу систему ППО (до якої входять мобільні вогневі групи, засоби РЕБ, вертольоти та протидронові перехоплювачі), поява високошвидкісних повітряних цілей стала для неї серйозним викликом.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, нові російські безпілотники виходять за межі технічних можливостей українських дронів-перехоплювачів, чия швидкість обмежена 300 км/год. Через це мобільні групи та безпілотна авіація більше не можуть виступати основним інструментом протидії, і військовим доводиться залучати зенітні керовані ракети.

Загалом під час останньої атаки з 496 запущених Росією безпілотників реактивними були близько 30 одиниць (хоча деякі профільні оглядачі припускають, що їхня кількість перевищувала сотню).

Військові аналітики підкреслюють, що навіть невелика частка таких апаратів суттєво підвищує ефективність російських обстрілів. Окрім того, авіаційний експерт Богдан Долінце вказав на зміну тактики окупантів: ворог намагається максимізувати інтенсивність і щільність ударів, стискаючи тривалість повітряних нальотів з 10-14 годин до 4-6 годин.

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці, що Росія, безумовно, отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на 2 липня. 

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

Теги: війна росія безпілотник Київ

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