Стоять проспекти Бажана та Бандери: Київ скували затори

Правоохоронці просять водіїв просять враховувати інформацію під час планування своїх маршрутів

У Києві сьогодні вранці, 15 жовтня, спостерігаються затори як на правому, так і на лівому берегах. Про це повідомляє патрульна поліція.

Так, ускладнений рух транспорту на проспекті Миколи Бажана у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Також через ДТП на перехресті проспектів Степана Бандери та Оболонського утворився затор в напрямку Північного мосту.

Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.

Нагадаємо, від 15 жовтня, з 10:00 до 16:00, буде частково обмежений рух транспорту Набережним шосе. Як зазначається, обмеження діятимуть на ділянці від Поштової площі до мосту Метро. Комунальні служби очищатимуть зливоприймальну систему на Набережному шосе.

Також від 14 жовтня із 8:00 і до 7:00 15 жовтня частково діятимуть обмеження руху транспорту Північним мостом. Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро. На цій ділянці працівники КП «Київавтошляхміст» планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття.