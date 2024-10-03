У центрі столиці мотоцикл влетів в авто, рух ускладнено (фото)

За попередньою інформацією серйозно постраждалих немає

Сьогодні, 3 жовтня, у центрі Києва сталася аварія за участі мотоцикла. Відповідні фото з'явилися у мережі.

Як зазначається, ДТП трапилася біля ТРЦ «Гулівер» неподалік метро «Палац спорту». За попередньою інформацією серйозно постраждалих немає. Але рух транспорту ускладнено. За словами очевидців мотоцикл влетів в авто.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві, що на Київщині, 23-річний водій BMW під дією наркотиків спричинив аварію.

Попередньо встановлено, що водій виїхав за межі проїзної частини і наїхав на бетонну електроопору. У результаті зіткнення опора впала на 18-річного пішохода, що йшов по тротуару. Хлопця госпіталізували з травмою грудної клітини та переломами ребер.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 вересня у Подільському районі сталася аварія, рятувальникам довелось деблокувати людей з авто.