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У центрі столиці мотоцикл влетів в авто, рух ускладнено (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У центрі столиці мотоцикл влетів в авто, рух ускладнено (фото)
фото: Соцмережі

За попередньою інформацією серйозно постраждалих немає

Сьогодні, 3 жовтня, у центрі Києва сталася аварія за участі мотоцикла. Відповідні фото з'явилися у мережі.

Як зазначається, ДТП трапилася біля ТРЦ «Гулівер» неподалік метро «Палац спорту». За попередньою інформацією серйозно постраждалих немає. Але рух транспорту ускладнено. За словами очевидців мотоцикл влетів в авто.

У центрі столиці мотоцикл влетів в авто, рух ускладнено (фото) фото 1

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві, що на Київщині, 23-річний водій BMW під дією наркотиків спричинив аварію.

Попередньо встановлено, що водій виїхав за межі проїзної частини і наїхав на бетонну електроопору. У результаті зіткнення опора впала на 18-річного пішохода, що йшов по тротуару.  Хлопця госпіталізували з травмою грудної клітини та переломами ребер.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 вересня у Подільському районі сталася аварія, рятувальникам довелось деблокувати людей з авто. 

 

Теги: ДТП аварія мотоцикл

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