Столична підземка через футбол змінить графік роботи



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14 серпня буде змінено графік роботи метро у зв’язку із проведенням футбольного матчу

У зв’язку із проведенням футбольного матчу Ліги чемпіонів між командами ФК «Динамо» та ФК «Славія» 14 серпня буде змінено графік роботи метро. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

У вівторок, 14 серпня, із 18:30 до 19:30 на вхід та вихід буде закрито станцію «Олімпійська», закрито на вихід станції «Палац спорту» та закрито на вхід станції «Площа Льва Толстого».

У разі необхідності після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац Спорту».

Нагадаємо, у Києві надвечір 9 серпня поїзди метрополітену ходили із затримками. У гучномовцях у вагонах оголошують - що через технічні причини.