У вечірню годину пік поїзди київської підземки ходять із великими затримками
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Розсилка
Станція метро Арсенальна
Ідеться про червону лінію
У Києві надвечір 9 серпня поїзди метрополітену їздять із затримками. У гучномовцях у вагонах оголошують - що через технічні причини.
«Десять хвилин на «Арсенальній» стояли. Вже сім на «Дніпрі» стоїмо», - про це з підземки передає кореспондент ТСН.ua.
Ідеться про червону лінію, що з'єднує «Лісову» з «Академмістечком». З’явилася інформація, ніби правоохоронцям надійшов анонімний дзвінок про замінування станцій «Дніпро», «Гідропарк" та «Лівобережна».
Офіційного пояснення від Київського метрополітену про затримки поїздів поки що немає.
Нагадаємо, 5 серпня у Київському метрополітені стався технічний збій на синій лінії. Причин технічного збою названо не було. Через деякий час метрополітен запрацював у звичайному режимі.